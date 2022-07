Gelungene „Neuauflage“

Im vergangenen Jahr wurde die Premiere gefeiert, nun gab es am vergangenen Wochenende eine „Neuauflage“ beim TSV Höpfingen: Die Fußballjugendabteilung unter der Leitung von Robert Johnson, Arno Gärtner, Tim Hauk und Andre Kaiser hatte auf Initiative des „TSV-Aktivisten“ Meik Böhrer höherklassige Fußball-Jugend-Teams zum „Leistungsvergleich“ zur Vorbereitung auf die neue Saison ins „Lochbachareal“ eingeladen.

An zwei Tagen zeigten junge Fußballer aus drei Bundesländern ihr Können: So waren die U-14-Teams(Jahrgang 2009) der Würzburger Kickers, von SV Viktoria Aschaffenburg, SV Sandhausen sowie vom äußerst torhungrigen SV Wehen Wiesbaden in 2-mal-20-minütigen Partien am Start. 28 Tore gab es in den sechs Partien, die unter der Leitung der Schiedsrichter Oliver Ried, Heiko Link und Sebastian Härtig standen.

Am zweiten Turniertag präsentierten die U15-Mannschaften (Jahrgang 2008) von FSV Hollenbach, SV Sandhausen, SV Wehen Wiesbaden, SG Sonnenhof Großaspach sowie SV Viktoria Aschaffenburg ihren Leistungsstand, und zwar in zehn durchweg interessanten und fußballerisch anspruchsvollen 35-Minuten-Spielen. Als Schiedsrichter fungierten hierbei Tobias Häfner, Luisa Behringer, Sebastian Härtig sowie Sandro Schmied. ro