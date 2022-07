„Geld hatte für mich nicht die oberste Priorität“

Guido Buchwald gilt bis in die Gegenwart als einer der besten Verteidiger in der deutschen Fußball-Historie. Höhepunkt seiner glanzvollen Karriere war der Weltmeister-Titel 1990 im Finale gegen Argentinien, was ihm zu seinem Spitznamen „Diego“ verhalf (als Bewacher des legendären Diego Maradona). Noch heute ist der gebürtige Berliner dem VfB Stuttgart eng verbunden. Den Auftritt der Traditionsmannschaft in Assamstadt anlässlich des Sportfestes nutzten die Fränkischen Nachrichten zu einem Interview mit dem Schwaben.

Guido Buchwald hat das Fußball spielen auch mit über 60 noch nicht verlernt. Er hofft, dass sein VfB kommende Runde in der Bundesliga den nächsten Schritt macht und sich in der Tabelle weiter nach oben orientiert. © Klaus T. Mende

Herr Buchwald, Robert Lewandowski beklagt eine mangelnde Wertschätzung seines Noch-Arbeitgebers FC Bayern München – für Sie nachvollziehbar?

Guido Buchwald: Es ist schwer nachzuvollziehen. Bayern München ist seit jeher ein Vorzeigeverein, bei dem jeder Spieler, den ich kenne und der bei Bayern war oder ist, sich wohlfühlt – selbst wenn er sportlich nicht zurechtkommt. Denn der Klub hat immer alles eingehalten. Von daher ist es für mich als Außenstehender schwer nicht nachvollziehbar. Robert Lewandowski ist ein sensationell guter Stürmer, mit die beste Neun auf der Welt. Und er hat sich noch ein paar Ziele gesteckt, die erreichen möchte, schließlich kommt er in ein Alter, in dem er nur noch zwei, drei Jahre auf einem sehr hohen Niveau spielen kann.

Lohnt es sich denn, dafür eventuell sogar einen Streik in Betracht zu ziehen?

Buchwald: Das wäre eine ganz schlechte Sache – ganz gleich, ob es sich um Lewandowski oder einen anderen Spieler handelt. Denn jeder Vertrag ist von beiden Seiten unterschrieben worden – und dies ist freiwillig erfolgt. Lewandowski wollte damals unbedingt bei Bayern bleiben und hat sich mit dem Verein auf einen Vertrag bis 2023 geeinigt. Ein Streik ist allerdings einen ganz schlechten Stil und nicht akzeptabel – für die Bundesliga und für den gesamten Fußball. Lewandowski und Bayern ist eine lange Erfolgsgeschichte, da sollte man eine vernünftige Lösung für beide Seiten hinbekommen.

Was würden Sie den Bayern raten – Lewandowski für 50 Millionen Euro oder doch hart bleiben, um ein Zeichen zu setzen?

Buchwald: Dies muss man abwägen. Es geht es um sehr viel Geld, ein unzufriedener Lewandowski bringt den FC Bayern auch nicht weiter. Die Verantwortlichen werden deshalb sehr gründlich darüber nachdenken, was der beste Weg ist und wie sich eine gute Lösung finden lässt. Aber hier einen guten Rat zu geben, ist schwierig.

Haben Sie sich während Ihrer aktiven Laufbahn als Fußballprofi bei all Ihren Vereinen genügend Wertschätzung erfahren?

Buchwald: Wertschätzung – das ist so ein Thema. Man ist Profi und bei seinem Verein mit seinem Herzen dabei. Ich habe immer mit Herzblut Fußball gespielt. Es gab auch zu meiner Zeit immer wieder mal Dinge, bei den man den Kopf geschüttelt hat und das Thema Wertschätzung ein Thema wurde. Es wurden neue Spieler für hohe Ablösesummen und hohe Gehälter geholt und bei den eigenen Vertragsverhandlungen hieß es immer, man hat kein Geld. Da fragt man sich schon ob man wertgeschätzt wird. Dies ist bei Lewandowski nicht zu erkennen, er ist ohnehin einer der Großverdiener.

Welchen Stellenwert hatte für Sie zu Ihrer aktiven Zeit der Faktor Geld?

Buchwald: Wenn man Profi ist, spielt Geld immer eine Rolle. Doch wenn es für mich nur darum gegangen wäre, hätte ich den VfB früh verlassen – nach Italien oder später in die USA. Doch das Geld hatte für mich nicht die oberste Priorität.

Sind manche Profis heute überbezahlt?

Buchwald: Teilweise sind es nicht mehr nachvollziehbare Beträge. Doch wenn ein Verein sich das leisten kann, wenn er so wirtschaftet, dass er die Spieler bezahlen kann, ist dies auch gerechtfertigt. Was mir aufstößt, ist die Tatsache, dass Vereine wie der FC Barcelona oder Real Madrid eigentlich kein Geld haben und trotzdem solche Summen bezahlen. In Deutschland gibt es die Lizenzierung, bei der die Vereine der DFL vorlegen müssen, dass die Saison durchfinanziert ist. Wenn die Klubs sich in ihrem Budget bewegen, liegt es in deren Verantwortung, was sie ihren Spielern letztlich bezahlen können.

Wären Sie unter den heutigen Umständen gerne noch einmal Profi geworden?

Buchwald: Fußball ist bei mir im Blut drin. So wie ich damals angestrebt hatte, Profi zu werden, würde ich das heute auch tun. Fußball ist mein Leben.

Ihre große Leidenschaft war viele Jahre der VfB Stuttgart – was trauen Sie dem Verein in naher Zukunft zu?

Buchwald: Ich hoffe, dass der VfB sein Budget mal ausspielt, die Verantwortlichen zu dem Schluss kommen, mal den nächsten Step zu tätigen und zunächst das gesicherte Mittelfeld im Blick haben. Diesen Schritt muss der VfB jetzt hinbringen - und den kann der VfB auch hinbekommen. Es liegt an den sportlich Verantwortlichen, dies zu schaffen. Stillstand ist Rückschritt.

Wo müssen die Hebel angesetzt werden?

Buchwald: Der VfB hat zu viele junge Spieler; es bedarf auch einiger Führungsstützen. Sosa oder Kalajdcic sind Super-Fußballer und Super-Jungs, sie bringen den VfB aber nur kurzfristig weiter. Denn sie haben noch andere Ziele. Wenn es der VfB nicht schafft, ins Mittelfeld zu kommen oder auch mal an die Europapokalplätze anzuklopfen, werden solche Spieler immer wieder gehen. Dann werden wieder neue Akteure geholt, um die Mannschaft neu aufzubauen. Also muss es das Ziel sein, mit Kontinuität in der der Truppe die nächsten Schritte zu machen, so wie dies Union Berlin, Mainz 05 oder der SC Freiburg erfolgreich getan haben. Dieser nächste Schritt ist nur mit drei, vier gestandenen Führungsspielern zu schaffen, deren Bestreben es ist, mit dem VfB Ziele zu erreichen und ihre eigenen hinten anzustellen. Sie tragen die Mannschaft und so können sich auch die jungen Spieler schneller entwickeln. Außerdem sollte eine wichtige VfB DNA (die eigene Jugend) wieder mehr in den Vordergrund rücken.

Wird Kalajdcic den Verein verlassen?

Buchwald: Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass er noch mindestens ein Jahr bleibt. Dies wäre sehr gut für den VfB und wichtig für ihn, damit er sich nach seinen vielen Verletzungen stabil einspielt. Damit würde er dem VfB in der neuen Runde unheimlich helfen. Allein mit seiner Präsenz auf dem Platz ist er sehr gefährlich und bringt den VfB weiter.

Trotz mancher Differenzen in der Vergangenheit gibt es immer wieder Stimmen, die Sie gerne als Funktionär beim VfB sehen würden, um Ihre Erfahrung einzubringen. Ist dies noch eine Option?

Buchwald: An mir liegt es nicht. Der VfB hat mit Alexander Wehrle einen sehr guten neuen Vorstandsvorsitzenden. Natürlich hängt unser aller Herz am VfB. Ich habe dort elf Jahre gespielt, bin Ehrenspielführer.

Viel Kritik gibt es um die Vergabe der Fußball-WM nach Katar. Wie beurteilen Sie diese umstrittene Entscheidung?

Buchwald: Jetzt ist es so, nun muss man dies auch akzeptieren und versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber solch eine Veranstaltung in einem Land wie Katar durchzuführen, das ist für mich eine „Retorten-WM“. Das alles ist sehr unglücklich gelaufen. Die Fifa und die teilnehmenden Länder können aber durch die WM auch auf die vielen Probleme in Katar (Menschenrechte) aufmerksam machen.

Ist Ihr Interesse, die Spiele zu verfolgen, genau so groß, wie wenn die WM in einem traditionellen Land stattfinden würde?

Buchwald: Ja, denn die teilnehmenden Nationen sind der interessante Faktor – und nicht das ausrichtende Land. Deswegen schaue ich zu.

Was ist denn von der deutschen Mannschaft zu erwarten?

Buchwald: Wenn wir den Teamspirit reinkriegen, haben wir eine tolle Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann. Deutschland hat eine große Chance und Hansi Flick ist ein Trainer, der eine Mannschaft führen und sie mit seiner Fußballintelligenz auch richtig zusammenstellen kann. Von daher können wir eine sehr gute Rolle spielen. Doch um Weltmeister zu werden, braucht man auch das nötige Quäntchen Glück.