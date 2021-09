Geissler sagt, wie der VfR eine Chance hat

Nach der 0:5-Niederlage am Sonntag beim souveränen Tabellenführer ATSV Mutschelbach empfangen nun die Gommersdorfer am Sonntag (15 Uhr) den FV Heddesheim. Der FV ist ein nicht minder schwerer Gegner als der ATSV. Auch sie wurden von den „Experten“ am Saisonbeginn zu den Mannschaften gezählt, die um die ganz vorderen Plätze mitspielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch so ganz rund wie bei den Mutschelbachern fünf Spiele, fünf Siege läuft es bei den Heddesheimern bis jetzt noch nicht. Die 1:3-Heimniederlage am vorigen Spieltag gegen den VfB Eppingen kam doch etwas überraschend. Nicht nur für die Heddesheimer, sondern auch bei den Beobachtern der Verbandsliga-Szene. In einer Pressemitteilung des FV zu Wochenanfang ließ die Sportliche Leitung des FV etwas Luft ab: „Ich kann mich an kein Spiel erinnern, bei dem wir so schwach, so statisch und ohne Spannung aufgetreten sind. Da hat es in allen Mannschaftsteilen nicht gepasst und nahezu alle Spieler agierten insbesondere in der ersten Halbzeit unter Normalform“, war der Sportliche Leiter Manfred Jordan nach dem Spiel über den Auftritt der Mannschaft restlos bedient. Dass die Mannschaft von Trainer Frank Hettrich das 1:3 nun ausbügeln will, dürfte beim VfR Gommersdorf jedem klar sein.

Voll ran gehen wird auch Dominik Feger (rechts) wieder gegen Heddesheim gehen müssen, um die Verbandsliga-Punkte in Gommersdorf zu belassen. © Herrmann

Ein Umbruch im Mannschaftsgefüge des FV Fortuna vollzog sich in der Sommerpause. Da zog es gleich sechs gestandene Verbandsliga-Spieler von Heddesheim in westliche Richtung zum VfR Mannheim und zwei zu anderen Vereinen. Mit acht Neuzugängen glichen die Verantwortlichen zahlenmäßig diese Bilanz aus, doch so richtig lief es nur in bestimmten Spielen. Wie gegen den SV Langensteinbach. Da „zündete“ die Offensive des FV und traf am zweiten Spieltag gleich sechsmal. Der 33-jährige Torjäger Patrick Fetzer (1 Tor) hat noch etwas Ladehemmung. Er hatte in den vergangenen Jahren als Goalgetter bei anderen Vereinen den Gommersdorfern schon einige Tore eingeschenkt.

Extrem gefordert

Die Defensive des VfR Gommersdorf ist wieder extrem gefordert. Schon im Spielaufbau muss der Abwehrverbund des VfR die Gäste gezielt stören. In Mutschelbach hatten die Gommersdorfer das auch vor. Doch der Tabellenführer war einfach zu stark, wie VfR Teammanager Daniel Gärtner feststellte: „Die haben mit Power und Tempo nach vorne gespielt. Eine richtige Spitzenmannschaft“. Ganz so stark sind die Heddesheimer nicht wie auch die bisherigen Ergebnisse zeigen. Oder die Mannschaft muss noch zusammenwachsen nach den vielen personellen Veränderungen. „Mit Sicherheit ist Heddesheim eine Mannschaft, die ganz vorne landen kann“, sagt VfR-Spielführer Fabian Geissler über den nächsten Gegner. Dass die Mannschaft ans Limit gehen muss, ist ihm klar: „Wir haben ein Heimspiel auf unserem gewohnten Rasen. Wenn wir alles abrufen, haben wir eine Chance etwas mitzunehmen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2