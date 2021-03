Mit Reiner Marschick ist es dem Abteilungsleiter-Team um Oliver Fink und Lukas Leiser gelungen, einen erfahrenen und top ausgebildeten Trainer zum TSV Blaufelden zu lotsen. Er wird zur neuen Saison der Nachfolger von Erfolgscoach Jochen Schneider beim A3-Ligisten, der aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht.

In den Gesprächen merkten die Verantwortlichen schnell, dass von Anfang an die Chemie zwischen ihnen und dem langjährigen DFB-Stützpunkt-Trainer aus Schrozberg stimmte. Trotz zwei weiteren Kandidaten, die ebenfalls sehr gut zu der jungen Blaufelder Truppe gepasst hätten, fiel die Entscheidung zugunsten des DFB-Elite-Jugend-Lizenz-Inhabers aus. Bei seinen bisherigen Trainerstationen in Schrozberg, Billingsbach und Rot am See hat Reiner Marschick immer einen sehr guten Eindruck hinterlassen und die Teams weiterentwickelt. Das erhofft man sich natürlich nun auch in Blaufelden, dass er die junge Mannschaft (Durchschnittsalter von 24 Jahren) weiter in der Kreisliga A3 etabliert. Alle Spieler haben auch bereits für die kommende Saison zugesagt.

Reiner Marschick wird neuer Trainer beim TSV Blaufelden. © TSV

Als Jochen Schneider den TSV Blaufelden vor vier Jahren übernahm, hatten die Blaufelder die Runde auf Platz zwölf in der Kreisliga B4 beendet. In der ersten Saison unter Schneider ging es für die TSVler gleich auf den sechsten Platz hoch. Es folgte das Meisterstück in der Saison 2018/2019: Überraschend holten die Blaufelder die Meisterschaft in der Kreisliga B4.

Auch in der Kreisliga A3 ist der Aufsteiger inzwischen gut angekommen. In der ersten Saison, die vorzeitig wegen Corona abgebrochen wurde, landeten die „Nordlichter“ auf Platz acht. Als die aktuelle Spielzeit wegen der Pandemie wieder abgebrochen wurde, stand die Schneider-Truppe sogar auf dem zweiten Platz. Ein tolle Erfolgsgeschichte, die nun mit dem neuen Mann an der Seitenlinie Reiner Marschick weitergeschrieben werden soll. mab