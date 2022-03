Gegen den Letzten sollte es klappen

Nach drei Niederlagen in Folge ist die TSG Hoffenheim in der Frauenfußball-Bundesliga auf Punkte-Entzug. Gegen das Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena soll am Sonntag (16 Uhr) im Dietmar-Hopp-Stadion nun wieder etwas Zählbares auf dem Konto der Hoffenheimerinnen landen. Tickets für die Begegnung gibt es an den Tageskassen, Magenta Sport überträgt das Duell mit dem Aufsteiger live. Trainer Gaor Gallai sagt: „Der Aufsteiger hat mit einer schwierigen Saison zu kämpfen und musste in der Liga zuletzt auch deutliche Niederlagen einstecken. Ich finde es aber immer wieder bewundernswert, wie Jena mit diesen Rückschlägen umgeht und sich dadurch überhaupt nicht demotivieren lässt. Am Ende wurde Jena dann aber doch für seine Unerfahrenheit bestraft.“ Fabienne Dongus, Paulina Krumbiegel und Vanessa Leimenstoll werden definitiv fehlen. pik

