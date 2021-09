Gegen Brehmbachtal muss Knoten platzen

Ein bitterer Rückschlag: Nach zwei Siegen in Folge musste die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen zuletzt eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen Großrinderfeld hinnehmen. Noch hat man die Aufstiegsplätze in greifbarer Nähe, doch wartet am Sonntag mit dem TSV Tauberbischofsheim gleich der nächste Brocken. Die Kreisstädter machen den eigenen Ambitionen im Ligabetrieb bislang alle Ehre und ließen Gerlachsheim beim 5:2-Auswärtserfolg keine Chance. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage darf Tauberbischofsheim als Favorit für das Duell benannt werden. Unterschüpf/Kupprichhausen zählt zwar zu den nominell besten Teams der Spielklasse, doch agierte man zuletzt zu schwach, um eine ernsthafte Bedrohung für den Spitzenreiter zu sein.

Der 2:1-Auswärtssieg gegen Pülfringen waren für den TSV Kreuzwertheim echte „Big-Points“. Nachdem man zuvor wochenlang auf einen ersten Zähler wartete, hat man zuletzt ein Ausrufezeichen gesetzt und sich vorerst in Richtung gesichertes Mittelfeld geschoben. Durch die gute Leistung vom vergangenen Wochenende scheint ein Aufwärtstrend möglich, doch eine Sache spricht dagegen. Diese manifestiert sich in der bisher starken Runde des kommenden Gegners SpG Balbachtal. Auch wenn das Aufeinandertreffen der Spielgemeinschaft gegen Umpfertal zuletzt abgesagt wurde, kann sie mit acht Zählern aus vier Begegnungen auf einen starken Rundenstart blicken. Aus dieser Sicht scheint ein erneuter „Dreier“ der bayerischen Vertreter nicht gerade selbstverständlich.

Beim FC Külsheim ging zuletzt alles seinen gewohnten Gang – an dieser Stelle jedoch im negativen Sinne. Aus zynischer Sicht hatte die 1:5-Niederlage gegen Türkgücü Wertheim zumindest einen positiven Moment: Man hat das erste eigene Saisontor erzählt. Doch Zynismus beiseite – die Lage der „Brunnenstädter“ wird mit jeder Woche prekärer. Nachdem man am ersten Spieltag gegen Wittighausen/Zimmern lange an einem Punktgewinn geschnuppert hat, gingen die Leistungen der letzten Wochen mehr und mehr nach unten. Dass man am kommenden Wochenende gegen den wiedererstarkten FV Brehmbachtal einen ersten Punktgewinn landen kann, scheint daher auch eher ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Der FVB ist in dieser Saison einfach zu gut, um sich vom FC wirklich in die Bredouille bringen zu lassen. Erst wenn man es auf Külsheimer Seite schafft, den Wegfall des ehemaligen Torlieferanten Steffen Morhart zu kompensieren, darf hier wieder mit Erfolgen gerechnet werden.

Währenddessen zeigt der Trend von Türkgücü Wertheim steil nach oben. Nachdem man die ersten beiden Partien verloren geben musste, sammelte man zuletzt sieben Zähler aus drei Spielen. Mit dem VfB Reicholzheim bekommen die Wertheimer nun einen namhaften Gegner vor die Brust gesetzt, der jedoch zuletzt wiederholt leicht ins Straucheln geraten ist. Aufgrund der guten Form der Gäste darf man in Reicholzheim auf eine enge Partie hoffen. Während der VfB besonders defensiv sehr sicher auftritt, hat man aufseiten von Türkgücü zuletzt die eigene offensive Power unter Beweis gestellt. Auch wenn man vor der Saison wohl Reicholzheim als klaren Favoriten für dieses Match ausgerufen hätte, ist die Rollenverteilung zum jetzigen Zeitpunkt bei weitem nicht so klar.

Wieder ein Punktgewinn und wieder einen vermeintlich stärkeren Gegner ins Wanken gebracht – beim TSV Gerchsheim darf man mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Beim 1. FC Umpfertal sieht die Quote derweil nicht so gut aus. Auch aus diesem Grund übernehmen die Gerchsheimer für das direkte Aufeinandertreffen mit dem FC die Favoritenrolle. Mit einem 10:4-Torverhältnis gehört man sowohl offensiv als auch defensiv zu den besten Teams der Liga, was sich auch am Sonntag im Ergebnis niederschlagen sollte. Bei Umpfertal läuft man indes der Leistung vergangener Jahre hinterher, was sicherlich auch am Ausfall einiger wichtiger Akteure liegt. Für einen Punktgewinn gegen Gerchsheim muss man in jedem Fall einiges an Kampf aufbringen.

Der Gewinner des vergangenen Spieltags ist der Tus Großrinderfeld. Durch das 3:0 gegen Unterschüpf/Kupprichhausen hat man nicht nur einen direkten Konkurrenten um die Aufstiegsplätze auf Distanz gebracht, sondern gleichzeitig den Anschluss an den Spitzenreiter gehalten. Besonders defensiv wirkte der TuS zuletzt hellwach und hat so gezeigt, warum man im vorderen Tabellenabteil ein Wörtchen mitzureden hat. Gegen den SV Pülfringen ist am kommenden Wochenende der nächste Sieg fest eingeplant – immerhin rangiert der SV mit bislang zwei ergatterten Zählern im Tabellenkeller. Sollten die Großrinderfelder ihr gewohnt konsequentes Spiel aufziehen können, dürfte dem fünften Saisonsieg nichts im Wege stehen.

Die Anhänger der SpG Wittighausen/Zimmern erleben in der noch jungen Saison bereits ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem man in den ersten drei Partien bereits sieben Zähler auf dem Konto hatte, hagelte es für die Spielgemeinschaft zuletzt zwei Niederlagen in Serie. Am Sonntag trifft man auf die Kickers DHK Wertheim, bei denen es zwar bislang noch nicht so recht laufen will, die zuletzt beim Remis gegen Schwabhausen/Windischbuch jedoch einen Achtungserfolg landeten. Die Partie der beiden Tabellennachbarn dürfte recht umkämpft werden. Beide Mannschaften sind hinsichtlich ihrer Form und Qualität in etwa gleich stark zu bewerten.

Die SpG Schwabhausen/Windischbuch ist derzeit noch eine kleine „Wundertüte“. Noch hat man keine Niederlage hinnehmen müssen, dennoch kassierte man bereits zwei überraschende Punktverluste. Gegen den VfR Gerlachsheim will man sicherlich ein erneutes Stolpern verhindern und weiter den Anschluss an das Top-Duo wahren. Auf dem Papier hat die Spielgemeinschaft auch die klare Favoritenrolle inne, auch wenn das in der noch jungen Spielzeit kein manifestierter Parameter ist. Dennoch hatte die SpG in direkten Aufeinandertreffen innerhalb der drei vergangenenJahre jedes Mal die Nase vorn, so dass ein Vorteil für Schwabhausen/Windischbuch durchaus erkennbar ist.

