Geballte Information für Amateure

Es liegt eine lange Leidenszeit hinter den Amateurfußballern der Kreise Buchen und Tauberbischofsheim sowie hinter denen des Bezirks Hohenlohe. Satte sieben Monate durften sie wegen Corona ihrem geliebten Hobby nicht nachgehen – und lange war unklar, ob und wenn ja in welcher Form eine Saison 2021/22 stattfinden kann. Doch nun sind die Weichen gestellt: Die Mannschaften stehen in den Startlöchern, und die Fränkischen Nachrichten wollen mit ihrer 26. Fußballbeilage wieder alle wichtigen Informationen rund um den Amateurfußball in der Region geben. Das 48 Seiten starke Heft erscheint am Freitag, 13. August, und enthält wieder viel interessanten Lesestoff – bis hinunter in die tiefsten Klassen. Die Aktiven der Region und deren Anhänger dürfen sich schon jetzt auf geballte Information freuen. mf

