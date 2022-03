Gastgeber hatten das Spiel im Griff

SGM Niedernhall/Weißbach – SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Niedernhall/Weißbach: J. Foss, Kilian, Eichholz (46. Herz), Akin, Heinle, Rüttgers (80. T. Amon), P. Amon (46. Renner), Hirn, K. Foss (79. Tschernowsky), Braun, Preyer.

Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach: Köhler, Wunderlich, M. Unterwerner (77. Ulsamer), Settelmeier, J. Silberzahn, Schiebold, F. Stodal, T. Silberzahn, Scheidel, P. Unterwerner (25. Schumm), M. Stodal.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 1:0 (47., Elfmeter), Sinan Akin, 2:0 (64.) Kim Foss, 3:0 (90.+3, Elfmeter) Sinan Akin. – Schiedsrichter: Wolfgang Wittkowski.

Von Beginn an versuchte die einheimische SGM das Spiel an sich zu reißen und hatte demzufolge auch in den ersten 20 Minuten zwei gute Einschussmöglichkeiten durch Kim Foss und Cedrik Preyer, die jedoch von Torhüter Michael Köhler vereitelt wurden. In der Folgezeit fand das Spiel hauptsächlich in den Mittelfeldreihen statt, ohne nennenswerte Tormöglichkeiten. Die Gäste aus Weikersheim hatten sich hauptsächlich auf die Defensivarbeit und einzelne Kontervorstöße konzentriert, während die Platzherren bei ihren Angriffsbemühungen kein Durchkommen fanden. So blieb es beim torlosen 0:0 zur Halbzeit.

Elfmeter verwandelt

Knapp zwei Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff wurde Kim Foss regelwidrig von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sinan Akin sicher zur 1:0-Führung für die SGM Niedernhall-Weissbach. Die Gastgeber hatten die Partie weiterhin im Griff und kamen in der 63. Spielminute zum 2:0. Kim Foss verwandelte den zweiten Strafstoß der Partie nach Handspiel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der 73. Spielminute hatte Weikersheim durch Felix Stodal die die Chance zum Anschluss, doch sein Schuss aus 18 Metern ging über das Gehäuse. Nach einem Blackout-Handspiel eines Weikersheimer Spielers in der 92. Spielminute gab es abermals Strafstoß. Wieder trat Sinan Akin an und verwandelte zum 3:0-Endstand.