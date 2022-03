Ganzer Punkt mit „halber Mannschaft“

SGM Taubertal/Röttingen – FC Creglingen 0:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Taubertal/Röttingen: S. Gundermann, Fries, Heller, Götz, L. Gundermann, Giebfried, Walch, Schnabl (75. Reichert), Fermüller, Strecker, Mohr

Nicht in die Knie gegangen ist Taubertal/Röttingen gegen Creglingen: Am Ende hieß es 0:0 in diesem Taubertalderby. © Robert Stolz

Creglingen: Marquardt, Neser, Markert, Ph. Scheiderer, P. Scheiderer, L. Stirmlinger, Strobel (55. Dittrich) Stützlein, M. Weid (55. Gerlinger), Beck, Kittel (88.Meißner)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Manfred Semmler (SRG Tauberbischofsheim)

Denkbar schlecht waren die Voraussetzungen für den FC Creglingen für das Taubertalderby in Tauberettersheim: „Es fehlt heute praktisch die halbe Mannschaft“, informierte Markus Schweizer vor dem Spiel. Umso mehr hatte der Creglinger Coach allen Grund zur Freude über das verdiente Unentschieden beim zuhause noch ungeschlagenen Lokalrivalen in Tauberrettersheim.

Veränderte Abwehr

Seine Mannschaft machte aus der Not eine Tugend, igelte sich nicht ein, spielte selbstbewusst mit und fand auch in Bedrängnis immer wieder gute spielerische Lösungen. Die personell gegenüber den letzten Vorrundenspielen gleich auf mehreren Positionen veränderte Hintermannschaft stand sicher und hatte im stets hellwachen Torhüter Peter Marquardt einen fast fehlerfreien Rückhalt, der auch durch geschicktes Herauslaufen zum richtigen Zeitpunkt einige mögliche Torchancen der Gastgeber schon in ihrer Entstehung vereitelte.

Die Unterfranken, die in der Vorrunde sechs ihrer sieben Heimspiele gewannen und sich lediglich mit dem Favoriten SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen die Punkte geteilt und zuhause schon 25 Tore erzielt hatten, fanden nie richtig zu ihrem Spiel. „Natürlich hatten wir uns mehr versprochen, denn mit Ausnahme von Mittelfeldspieler Jonas Löbert hatten wir alle Mann an Bord“, meinte SGM – Spielertrainer Sven Giebfried nach der Partie. „Es war eben auch das erste Punktspiel nach der Winterpause – und das ist einfach nicht mit den Vorbereitungsspielen zu vergleichen. Die Abläufe stimmten noch nicht richtig und wir machten zu viele Abspiel- und Stockfehler. Außerdem haben wir nicht clever genug gespielt, wollten zu oft viel zu ungeduldig mit aller Gewalt ins Zentrum und Tore erzielen. Wir haben zu häufig mit langen Bällen operiert, mit denen die Creglinger Abwehr keine großen Probleme hatte“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Torraumszenen fehlen

Da auch die Defensive des Tabellendritten um den Bayernliga- erfahrenen Spielertrainer sowie Kapitän Lukas Gundermann kaum etwas anbrennen ließ, fehlten die Torszenen, die die frierenden Zuschauer in diesem Derby hätten erwärmen können. Eckbälle und Freistöße verpufften auf beiden Seiten wirkungslos. Der Schlussmann der Gastgeber, Simon Gundermann wurde überhaupt nicht ernsthaft geprüft, FC Keeper Peter Marquardt fischte in der achten Minute nach dem einzigen gefährlichen Torschuss der Gastgeber das Leder aus dem kurzen Eck. Je einmal rettete das Aluminium: Daniel Kittel traf nach einer sehenswerten Einzelaktion im SGM - Strafraum die Latte (33.), auch Steffen Hellers Strafstoß landete in der 69. Minute nur am Querbalken. Vorausgegangen war ein Creglinger Ballverlust und ein Foul an Sven Giebfried. „Wenn der Elfer reingegangen wäre, wäre es ein glücklicher Sieg für uns gewesen“, konstatierte der Spielertrainer der SGM Taubertal/Röttingen.

Hoch zufrieden über den einen Punkt war man natürlich im Lager der Creglinger:“ Wir wollten hinten gut stehen und das ist uns gelungen“, resümierte FC-Coach Markus Schweizer nach dem betont fairen Spiel zwischen der SGM und dem FCC, die im Jugendbereich schon viele Jahre gut miteinander kooperieren.