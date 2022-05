„Ganz andere Einstellung“ des FSV

TSG Tübingen – FSV Hollenbach 1:2

Tübingen: Aslan, Zajonz, Zahn (46. Alfonzo), Bischoff (46. Hollnberger), Hermann (73. Leitenberger), Glück, Thomas, Steinhilber, Schramm, Almeida, Abele.

Hollenbach: Hörner, Schülke, Hahn, Minder (89. Nzuzi), Kleinschrodt, Scherer (74. Limbach), Schmitt (92. Volkert), Rohmer, Uhl, Ruck, Krieger (72. Dörner).

Tore: 0:1 (35.) Samuel Schmitt, 0:2 (59.) Hannes Scherer, 1:2 (85.) Noah Dörre. – Besonderes Vorkommnis: Philipp Hörner hält einen Foulelfmeter von Luca Alfonzo (67.). – Schiedsrichter: Maurice Rummel.

Der FSV Hollenbach hat nach der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen den SSV Ehingen-Süd die richtige Reaktion gezeigt. Am Freitagabend gelang bei der TSG Tübingen ein 2:1-Sieg. „Wir waren mit einer ganz anderen Einstellung als am vergangenen Wochenende zu Gange“, sagte Abteilungsleiter Kurt Sprügel.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der Philipp Hörner schon in der zehnten Minute gegen Dominik Schramm retten musste, übernahm der FSV Hollenbach nach und nach die Kontrolle. Die erste FSV-Möglichkeit hatte Michael Kleinschrodt (12.). Sein Kopfball ging aber knapp am Tor vorbei. Wieder per Kopf war Kleinschrodt fünf Minuten später gefährlich. Dieses Mal rettete Tübingens Torhüter Hafiz Kerim Aslan. Die Gäste hatten die Partie im Griff. Doch wieder rettete Aslan – dieses Mal gegen Christoph Rohmer.

Doch auf der anderen Seite war auch Hörner zur Stelle, als er bei einem Schuss von Pirmin Glück (24.) aus 22 Metern gefragt war. Kurz darauf scheiterte erneut Kleinschrodt an Aslan.

Der TSG-Torhüter war der Garant dafür, dass die Hollenbacher zu diesem Zeitpunkt nicht schon klar vorne lagen. Doch in der 35. Minute zog Noah Krieger im Strafraum ab, Aslan hielt, doch Samuel Schmitt staubte zur 1:0-Führung der Hollenbacher ab.

Nach der Pause passierte zunächst wenig. Dann erhöhte allerdings Hannes Scherer (59.) auf 2:0. Doch der FSV musste weiter aufpassen. Denn schon kurz darauf zog Glück ab, zielte aber zu hoch. Glück war es dann auch, der im Strafraum zu Fall kam. Den Foulelfmeter von Luca Alfonzo (67.) hielt aber Hörner. Den nächsten gefährlichen Hollenbacher Torschuss gab Robin Dörner in der 76. Minute ab. Doch wieder verhinderte Aslan Schlimmeres.

So wurde es nochmal spannend, da Noah Dörre in der 85. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Tübingen drängte nun auf den Ausgleich, kam aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss. Es blieb beim 2:1. „Tübingen hat in der zweiten Hälfte noch einmal alles probiert. Aber wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert.“