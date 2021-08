Gallige Gommersdorfer gewinnen

Spvgg. Neckarelz – VfR Gommersdorf 1:2

Neckarelz: Penz, Münz, Böhm, Wodarz (87. Ilkin), Gashi, Yazji, Baumbusch, Gjelaj, Luck (84. Clausi), Pavlic (68. Bitz), Zechmeister.

Gommersdorf: Petrowski, Herrmann, Breuninger, Gärtner (43. Schmidt), Hespelt, Cebulla (46. Bender), Baust (87. Weippert), Rehrauer, Walter, Mütsch, Scheifler.

Tore: 0:1 (2.) Baust, 1:1 (25.) Gjelaj, 1:2 (57.) Bender. – Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Pfingstberg-Hochstätt). – Zuschauer: 350.

Mit Brimbamborium ist am Freitagabend die Saison 2021/2022 der Verbandsliga Nordbaden gestartet. „Wir hoffen, dass wir dieses Mal durchspielen können. Amateurfußball ist der schönste Sport“, sagte Ronny Zimmermann, Präsident des Badischen Fußball-Verbandes, vor dem Eröffnungsspiel der Runde. Der Verbands-Boss, von Spielausschuss-Chef Rüdiger Heiß begleitet, schmetterte dann auch das Badener Lied – und sah anschließend eine wirklich ordentliche Begegnung zwischen den beiden Odenwald-Vertretern in Nordbadens höchster Spielklasse. Diese gewannen die Gäste verdient, weil sie spielfreudiger, aber auch „galliger“ waren.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Schon nach zwei Minuten führten die Gäste. Der umtriebige und stets gefährlich Jann Baust nutzte einen Abstimmungsfehler in der Spvgg.-Abwehr aus und schoss mit dem ersten Ballkontakt das 1:0 für die Jagsttäler. Gommersdorf war beflügelt von diesem Zwischenstand und setzte nach. Das frühe Pressing des VfR und die sichtbare Nervosität der Spvgg. mündeten in einer turmhohen Überlegenheit der Gäste. Wieder Baust war es, der das 2:0 hätte machen müssen. Er kam frei im gegnerischen Strafraum an den Ball, doch der aufmerksame Maximilian Penz „pflückte“ dem VfR-Angreifer bei dessen Versuch „des Umkurvens“ noch den Ball vom Fuß (7.). Weitere gute Abschlüsse hatten wiederholt Baust und Markus Gärtner.

Es dauerte, bis der Ex-Regionalligist ins Spiel fand: Aber nach etwa 20 Minuten waren die Neckarelzer „drin“. Arnold Luck zwang Dennis Petrowski zu einer Parade (20.), und schon fünf Minuten später „klingelte“ es im Kasten der Gäste: Beljon Gjelaj nutzt die kurze Konfusion der VfR-Hintermannschaft aus zehn Metern zum 1:1. Beide Seiten hatten je noch eine gute Möglichkeit vor der Pause; Gommersdorf nach einem klasse Konter (30.) und Neckarelz nach einem wuchtigen Kopfball (32.).

Auch in der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer Vorteile für die Gommersdorfer, die, wie schon beschrieben, einfach galliger in der Zweikampfführung waren. Dazu war Baust nie richtig in den Griff zu bekommen von den Neckarelzern. Er hatte auch die Riesen-Chance zum 3:1, doch schoss er nach einem schönen Solo vorbei. 3:1? Ja! Bausts Chance war in der 72. Minute, und eine Viertelstunde zuvor hatte der eingewechselte Simon Bender ein Traumtor zum 2:1 erzielt. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke, hielt er volley drauf. Der Ball schlug unhaltbar für Penz im Spvgg.-Tor ein. Ein „geiles“ Ding!

