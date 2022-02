Gallai: Drei Punkte holen

In der Frauenfußball-Bundesliga steht für die TSG Hoffenheim am Sonntag (13 Uhr) bereits das nächste Heimspiel an. Im Dietmar-Hopp-Stadion empfängt die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai das junge Team der SGS Essen, von dem sich die Hoffenheimerinnen in der Hinrunde mit einem torlosen Unentschieden trennten. Die Begegnung wird live auf Magenta Sport übertragen, Tickets gibt es an der Tageskasse.

Trainer Gabor Gallai sagt: „Die SGS Essen hat mal gute Ergebnisse erzielt, hatte aber auch schon Ausreißer nach unten. Die Mannschaft ist noch sehr jung, da ist klar, dass noch eine gewisse Konstanz fehlt. Aber die SGS hat viele talentierte Spielerinnen in ihren Reihen und wird voraussichtlich versuchen, aus einer Kompaktheit zu agieren und Nadelstiche zu setzen. Für uns ist das klare Ziel, drei Punkte zu holen.“ pik

