Gäste mit mehr Willen

FC Eichel – SG Hettingen/R. 0:2

Eichel: Grabinger, Reiner, Stark (42. Maier), Sämann, Steinbach, Pranjic (64. Häfner), Scherer, Meister (24. Sendelbach), Hemmerich, Ulsamer, Kaufmann (42. Ditscheid).

Hettingen/Reisenbach: Maurer, Dambach, K. Fischer, Straub, Arnold, J. Hoffmann, L. Hoffmann, Mechler, Sauer (36. Müller(782. Catanzaro)), Kern (50. Trabold), C.-A. Fischer.

Tore: 0:1 Ella Arnold (13.), 0:2 Julia Hoffmann (72.). – Schiedsrichterin: Ramona Haberkorn (Pülfringen)

Die Gastgeberinnen mussten berufsbedingt auf die beiden Mittelfeldstrateginnen Leonie Friedlein und Talisa Ballweg verzichten. Allerdings stand die „Rückkehrerin“ Lena Meister (zurück von den Kickers Würzburg) wieder im Team.

Im Spielaufbau war das Heimteams zu ungenau. Der Tabellenführer aus Hettingen „doppelte“ über weite Strecken sehr geschick. Darauf fand Eichel nicht wirklich ein Gegenmittel.

Nach einem erneut vermeidbaren Fehlpass in der Eichler Defensive gingen die Gäste in Führung, die sie nach der Pause in der 72. Minute noch zum entscheidenden 2:0 ausbauten. wp