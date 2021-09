Gäste kaltschnäuzig

SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach – VfL Mainhardt 0:3

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim/SChäftersheim/Laudenbach: Schober, Unterwerner, Settelmeier, T. Silberzahn (71. Burkhardt), J. Silberzahn, Schmitt, Schiebold (82. Göttferd), F. Stodal, Schumm, Hammel (54. Scheidle), M. Stodal.

Tore: 0:1 (29.) Fabian Schlepple, 0:2 (72. Lukas Schanzenbach, 0:3 (83.) Marcel Schäfer. – Schiedsrichter: Oliver Petz (Blaufelden).

Mit der Direktabnahme von M. Hammel fehlten nur Zentimeter und die Heimelf hätte ein in Führung gehen können (15.). Im Gegenzug kam der VfL durch L. Schanzenbach gefährlich vor Tor der Heimmannschaft (20). Ab diesem Zeitpunkt hatten die Gäste mehr Spielanteile und nutzten ihre Feldüberlegenheit gekonnt zum 0:1 aus (28.). Der Heimtorwart hatte keine Chance zur Abwehr. Kurz vor der Halbzeit hätte die SGM den Ausgleich erzielen können, doch der Fernschuss von M. Hammel wurde am Tor vorbei abgefälscht. Nach Wiederanpfiff verteidigte die Heimmannschaft höher und hatte ihre beste Phase des Spiels. C. Schumm schoss jedoch überhastet am Tor vorbei ab (54.). Durch das hohe Verteidigen der SGM eröffnete sich in der Folge auch Lücken in deren Abwehr, die der VFL nutzte. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte wurde das Mittelfeld schnell überbrückt und auf L. Schanzenbach weitergeleitet, der herrlich ins lange Eck zum 2:0 vollendete (72.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2