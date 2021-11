Gäste hielten hinten dicht

SV Wachbach – VfL Mainhardt 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wachbach: Ruck, Fries, Thomas, Gerner, Kißling, Feidel, Hellinger, Botsch, Schmieg (79. Weiß), Schmitt, Mack.

Mainhardt: Feucht, Truckenmüller, Latiano (88. Voland), Schlepple, Wohlschläger, Schäfer (90. Bader), Schanzenbach (63. Schaffroth), Wied, Hägele, Schoch (63. Ehnle), Schweizer.

Tore: 0:1 (12.) Fabian Wohlschläger, 1:1 (22.) Manuel Gerner, 1:2 (86.) Marcel Schäfer. – Schiedsrichter: Samuel Rettenmeier (Rosenberg).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von der ersten Minute wurden die Gäste unter Druck gesetzt. Mainhardt stand sehr tief und operierte mit langen Bällen. Bereits in der 12. Minute setzte sich Wohlschläger auf der rechten Wachbacher Seite durch und schob zum 0:1 ein. Die Heimmannschaft hat sich von diesem Tiefschlag schnell wieder erholt. Eine genau getimte Flanke durch Marco Schmieg auf den Kopf von Manuel Gerner in der 22. Minute führte zum verdienten Ausgleich. Der SV versuchte mit spielerischen Mitteln das Abwehrbollwerk der Gäste zu knacken.

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, Wachbach lief an und die Gäste verteidigten mit Mann und Maus. Ein langer Abwehrschlag der Gäste in der 84. Minute wurde schlecht verteidigt und führte zum Eckball. Diese Chance nutzteMainhardt zur überraschenden Führung, die sie bis zum Ende verteidigten.