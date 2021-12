FWK-Vorbereitung startet am 3. Januar

Der FC Würzburg Kickers startet am Montag, 3. Januar, in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der Drittligaspielzeit 2021/22. Drei Tage später steht für die Mannschaft von Trainer Danny Schwarz dann bereits das erste Testspiel der kurzen Wintervorbereitung an. So gasiert der FWK am 6. Januar beim Zweitligisten FC Ingolstadt. Anstoß ist um 15 Uhr im Audi-Sportpark, Zuschauer sind nicht zugelassen. Am 9. Januar steigt das zweite Testspiel der „Rothosen“. Um 13 Uhr empfängt der FWK den Regionalligisten VfR Aalen. Auch diese Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Woche später reisen die Kickers zum SC Verl für das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr. Am 16. Januar steigt die Partie ab 13 Uhr gegen den Sportclub im Sportpark am „Lotter Kreuz“. pati

