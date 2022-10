FV schenkt dem SVK sieben Stück ein

FV Lauda – SV Königshofen 7:2

Lauda: Hefner, Neckermann, R. Schmidt, Mohr (74. Faber), D. Fell (87. Bosum), Czeczatka, Schädle, Heinzl, K. Schmidt, Winter (70. Würkner), Jallow.

Königshofen: Hönig, Henning (46. Sack), Wolf, Arias (79. Ghirmay), Tiefenbach, Especiosa, Vierneisel, Knab (67. Schütz), Michelbach, Rathmann (60. Dauth), Helbig.

Tore: 0:1 (8.) Tiefenbach, 1:1 (11.) Winter, 2:1 (18.) Heinzl, 3:1 (40.) Heinzl, 4:1 (45.) D. Fell, 4:2 (46.) Vierneisel, 5:2 (52.) Mohr, 6:2 (54.) R. Schmidt, 7:2 (87.) Neckermann. – Schiedsrichter: Maurizio Häfele. – Zuschauer: 240.

Zwei Eckbälle in der ersten Minute zeigten die Richtung an, in die aus Laudaer Sicht das Stadtderby gegen Königshofen gehen sollte. Wie aus dem Nichts brachte jedoch der erste Angriff der Messestädter die Gästeführung durch Manuel Tiefenbach.

Der FV zeigte sich nicht geschockt und griff weiterhin unverdrossen an. Eine Ballstafette schloss Yannik-Luca Winter in der elften Minute mit dem 1:1-Ausgleichstreffer ab. Sechs Minuten später nutzte der agile Marvin Heinzl den Platz, den ihm vier Abwehrspieler boten und brachte Lauda mit einem sehenswerten Drehschuss mit 2:1 in Führung.

Das Geschehen spielte sich fast nur noch in der Gästehälfte ab. Jannis Vierneisel kam in der 36. Minute eher zufällig an den Ball, doch ging sein Flachschuss knapp am FV-Tor vorbei. Im Gegenzug blieb SV-Torwart Tobias Hönig Sieger gegen Marius Mohr, als er aus nächster Nähe mit zwei Schüssen nicht zu überwinden war. Seine tolle Form bestätigte Marvin Heinzl in der 40. Minute, als er mit dem zweiten Treffer nach präzisem Zuspiel von Marius Mohr auf 3:1 erhöhte. Ein ständiger Unruheherd in der Abwehr der Messestädter war neben Heinzl vor allem Rouven Schmidt, der bei einem Dribbling im Strafraum von zwei SV-Akteuren unsanft in die Zange genommen wurde. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte FV-Kapitän Daniel Fell, der Torwart Hönig in die falsche Ecke schickte, zur 4:1-Führung.

Starker Rouven Schmitt

Der Gastgeber war nach dem Wechsel zunächst unkonzentriert, was Jannis Vierneisel gleich zum 2:4-Anschlusstreffer nutzte. Die spielerische Überlegenheit der Laudaer demonstrierte dann erneut Rouven Schmidt, den die Messestädter nie in den Griff bekamen. Er zog an zwei Abwehrspieler vorbei und stellte so Marius Mohr frei, der in der 52. Minute auf 5:2 erhöhte. Das 6:2 besorgte Rouven Schmidt dann zwei Minuten später selbst, als er aus 25 Metern den Ball in den rechten oberen Winkel zirkelte.

Die reife Mannschaftsleistung des FV Lauda krönte dann mit Jonas Neckermann nach einem Eckball mit einem satten Schuss zum 7:2-Endstand.