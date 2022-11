FV Lauda verpasst dem FC Schloßau eine zweistellige Packung

TSV Rosenberg – VfR Uissigheim 1:0

Rosenberg: Krappel, Flis, Arndt, Leis, Grant , Haas, Pasour (76. M. Eberle), Volk (84.F. Hagenbuch), Walz , Weiß (76.Rechner), Wild.

Mit 1:0 bezwang der TSV Rosenberg den VfR Uissigheim (in Gelb) © Herrmann

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Schmitt, D. Horn ,Gros (84. Winkler), Sladek, Faulhaber (69. Schipper), Martin, Walz (56. Lemnitz); Krug, Morawietz.

Tor: 1:0 Simon Leis (80.). – Schiedsrichter: Dominik Vogel (Baiertal). – Zuschauer: 100.

In diesem letzten Heimspiel vor der Winterpause trafen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Die Partie begann mit je einer guten Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste bereits mit einem gefährlichen Freistoß in der zweiten Minute schon ein echtes Zeichen setzten. Auf der anderen Seite hielt noch in der gleichen Spielminute der Gästekeeper einen Kopfball von Volk. In der 20. Minute wurde ein abgelegter Ball für Volk ebenso pariert. Der bis dahin sehenswerteste Spielzug der Grün-Weißen wurde in der 28. Minute über Walz und Wild eingeleitet. Volk brachte eine gute Flanke auf Flis, der mit einem herrlichen Kopfballtor abschloss, jedoch wurde das Tor wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt. In der 36. Minute dann die größte Chance der Gäste, als nach einem Abwehrfehler plötzlich Schmitt alleine auf TSV-Keeper Krappel zulief, dieser jedoch mit einer Glanzparade den durchaus möglichen Rückstand verhinderte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und drängten die Heimmannschaft mehr und mehr in deren Hälfte. In der 53. Minute zeichnete sich Krappel nochmals aus, als er wiederum mit einer Glanztat rettete. Mit zwei Einwechslungen in der 76. Minute kamen mit Rechner und Eberle zwei frische Spieler, die das TSV Spiel fortan beflügelten. Eberle spielte gleich einen öffnenden Pass auf Leis, dessen Schuss nur knapp am Gästetor vorbei zischte. In der 80. Minute fiel dann aber das entscheidende Tor durch Leis. In der 82. Minute dann kam Youngster Hagenbuch zu seiner ersten Einwechslung und somit zu seinem Landesliga-Debüt. Insgesamt war es ein etwas glücklicher, aber dennoch nicht unverdienter Sieg des TSV

FV Lauda – FC Schloßau 10:1

Lauda: Hefner, Neckermann, R. Schmidt, D. Fell, Czeczatka, Petrovski (45. S. Fell), Schädle, Heinzl (78. Gerstl), K. Schmidt, Winter (45. Würkner), Jallow (83. Faber).

Schloßau: Keller, N. Mechler, Prokisch, Dylla, Stuhl (89. Münch), Proksch, Walter (85. Maurer), Link, Blumenschein (87. M. Mechler), Flemmer, Friedrich.

Tore: 1:0 Stefan Petrovski (1.), 1:1 Luca Walter (24), 2:1 Jonas Neckermann (29.), 3:1 Marvin Heinzl (38.), 4:1 Rouven Schmidt (42.), 5:1 Rouven Schmidt (47.), 6:1 Max Czeczatka (48.), 7:1 Daniel Fell (63./Foulelfmeter), 8:1 Daniel Fell (73.), 9:1 Marvin Heinzl (77.), 10:1 Sebastian Fell (87.). – Schiedsrichter: Erdem Keciyokusu (Wallstadt). – Zuschauer: 150.

Zufrieden sei er, sagt FV-Coach Thorsten Lehnert nach der Partie im heimischen Stadion gegen Schloßau, die seine Elf klar mit 10:1 gewonnen hatte. „Das haben die Jungs gut gemacht“, wobei er auch wieder genug gesehen hätte, woran man noch arbeiten könne, schränkt er ein wenig ein. So zum Beispiel die Phase nach dem 1:0 in der ersten Minute, in der er sich gewünscht habe, dass man sich nicht in die Bredouille hätte bringen lassen. „Wir haben versäumt, das 2:0 zu machen und dann wären wir nach fünf Minuten im Rollen und nicht mehr aufzuhalten gewesen. Stattdessen verlieren wir einen Zweikampf und kassieren den Ausgleichstreffer zum 1:1.“ Der Gleichstand, durch einen Konter erzielt, ist und bleibt in der gesamten Begegnung die einzige große Torszene für die Gäste. Lauda gestaltet die Partie und ist die technisch versiertere Mannschaft. Folgerichtig trifft Jonas Neckermann nach einem Abpraller zur erneuten Führung und startet damit den Torreigen des Heimteams. In der 39. Minute erzielt der wendige Marvin Heinzl das 3:1, mit dem 4:1 durch Rouven Schmidt geht es in die Pause. Kaum nach Wiederanpfiff erhöht wiederum Schmidt auf 5:1 und kurze Zeit später verwandelt Max Czeczatka einen Freistoß auf 6:1. Daniel Fells Foulelfmeter ist das 7:1 und er ist es auch, der nach einer Vorlage seines Bruders Sebastian das Zwischenergebnis auf 8:1 hochschraubt. Zum zweiten Mal trifft Heinzl in der 77. Minute und auch das 10:1 entsteht aus einer spielerischen Kombination der Fell-Brüder. Dieses Mal ist es Sebastian Fell, der das Endergebnis festigt.

TSV Mudau – 1. FC Umpfertal 6:0

Mudau: Dörsam, Knapp (68. Hilbert), Hutter, Lorenz, Throm, Geier, Hartl, Hoffmann (57. Bähringer), Galm (80. Eckl), Hornbach, Sperl (57. Sigmund).

Umpfertal: Nied, Oehm, Fischer, Dölzer (57. Völker), Wild; Dürr, Schütz, Sternberg (72. Ernst), Kuntschik, Würzberger, Tunga.

Tore: 1:0 Florian Hoffmann (15.), 2:0 Kevin Throm (35.), 3:0 Nicolas Sperl (44.), 4:0 Kevin Throm (61.), 5:0 Louis Bähringer (67.), 6:0 Christoph Hilbert (86.). – Schiedsrichter: Ridvan Sevim (Diedesheim). – Zuschauer: 185.

In einer recht einseitigen Partie gewann der TSV Mudau auch in dieser Höhe verdient. Die Gäste aus dem Umpfertal begannen zwar äußerst offensiv, mussten ihre Ambitionen in dieser Hinsicht gegen einen immer dominierender werdenden TSV Mudau allerdings recht schnell einstellen. Die Überlegenheit des Gastgebers dokumentierte Florian Hoffmann in der 15. Spielminute, als er das Spielgerät humorlos aus gut 20 Metern flach im unteren Tordreieck zur 1:0-Führung versenkte. Das 2:0 resultierte dann aus einem Elfmeter, den TSV-Torjäger Kevin Throm nach einem Foul an Nicolas Sperl problemlos verwertete. Dem Versuch von Christoph Hornbach stand zwar noch die Querlatte im Wege (41.), Nicolas Sperl netzte jedoch nur zwei Minuten später zum 3:0-Pausenstand ein. Im zweiten Durchgang sind nur noch Tore und Torchancen des TSV Mudau zu erwähnen. Zunächst scheiterte Kevin Throm nach einem sehenswerten Solo von Nico Galm an Christopher Nied im Gästetor, dann ging der Versuch von Björn Sigmund knapp am Tor vorbei, ehe Kevin Throm die TSV-Fans mit dem 4:0 aus kurzer Distanz in der 61. Minute endlich belohnen durfte. Nur eine Minute später überlupfte der eingewechselte Louis Bähringer den Gästetorwart, leider aus TSV-Sicht aber auch das Tor. Dies holte er allerdings nur fünf Minuten später nach, als er das 5:0 in einem immer einseitiger werdenden Spiel besorgte. Der erste und einzige Schuss in Richtung TSV-Gehäuse muss der Chronist dann auch noch erwähnen. Tobias Würzberger hatte den recht untauglichen Versuch in der 78. Spielminute gestartet. Danach traf Bähringer für den TSV aus drei Metern Entfernung nur die Querlatte und Eckl setzte die ins Feld zurückspringende Kugel über das Gehäuse, ehe der Versuch von Björn Sigmund an FC-Torhüter Nied scheiterte. Und in der 86. Spielminute dann doch noch das hochverdiente 6:0. Christoph Hilbert war vor dem Spiel vom TSV Mudau nach 15 Jahren in der ersten Mannschaft des Vereins verabschiedet worden und er verwandelte in der 86. Spielminute einen Foulelfmeter souverän. Überragender Akteur der Partie war Dennis Hutter im Mittelfeld.

FV Mosbach – SV Nassig 3:0

Mosbach: Bittig, Ebert, Frey, Wolf (75. Kief), Kerling , Mohr, Bieler (82. Grub), Heizmann, Eitelwein (79. Knörzer), Roos, Müller (59. Martin).

Nassig: Floder, Scheurich (71. Hörner), Baumann, Lang, Lausecker (67. Budde), Emrich, T. Baumann, Rohde (60. Gattenhof), Dworschak, Stobbies, Aust.

Tore: 1:0 Kai Müller (24.), 2:0 Kai Müller (56.), 3:0 Hannes Martin (76.). – Schiedsrichterin: Nathalie Pansch. – Zuschauer: 71.

Die Heimmannschaft startete gut und drückte den Gegner gleich zu Beginn in dessen Hälfte. Der FV Mosbach veranschaulichte immer wieder sein eingespieltes Kurzpassspiel, was ihn immer bis vor das Tor von Floder brachte, doch dieser war des Öfteren auf der Hut. Dann aber der Erfolg. Der FV Mosbach kombinierte sich über die rechte Seite durch und fand im Zentrum den gut postierten Müller, welcher durch einen klasse Volleyschuss den Ball im Tor versenkte. Nach diesem Treffer drängte die Heimmannschaft auf den zweiten Treffer, jedoch ohne einen weiteren Erfolg. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Die Kreisstädter bestimmten das Spiel, jedoch schaffte es der SV Nassig, das ein oder andere Mal gefährlich in die Hälfte der Heimmannschaft zu kommen, ohne jedoch zwingend zu werden. Durch eine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft des SVN gelang es dem MFV in der 56. Spielminute einen langen Ball auf Müller zu spielen, der gekonnt denn Ball über den Torhüter in das lange Eck köpfte. Die Kreisstädter drängten weiterhin auf das 3:0. Der eingewechselte Martin bekam denn Ball quer vor das Tor gespielt, dieser nahm den Ball an und platzierte diesen in die Ecke.

VfK Diedesheim – TuS Großrinderfeld 1:0

Diedesheim: Hammel, Gebauer, Hogen, Sahin, F. Hüttler, L. Hüttler, Lenz (92. Marx), Fitze (26. Wilhelm), N. Müller (52. Guth), R. Müller, Angstmann (91. Link).

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, Ille, Gernert, K. Michel, Richter, Schmitt, F. Michel, Thoma, Mühleck, Berger (86. Leuchtweis).

Tor: 1:0 Denis Wilhelm (89.). – Schiedsrichter: Lukas Hanser (Untergimpern). – Zuschauer: 100

Der VfK Diedesheim war von Anfang an auf dem Neckarelzer Kunstrasen die bessere Mannschaft. Spielerisch war Diedesheim überlegen, konnte aber in der ersten Halbzeit beste Chancen nicht verwerten. Lenz und Fitze scheiterten am gegnerischen Torhüter. Der Gast hatte keine nennenswerte Chance zur Führung. Nach der Halbzeit dezimierte sich Diedesheim durch eine gelb-rote Karte früh. Trotzdem war der VfK weiter überlegen. Großrinderfeld probierte die Feldvorteile zu nutzen, hatte aber keine zwingenden Chancen und agierte hauptsächlich mit langen Bällen. Es kam, wie es kommen musste. Ein gegnerischer Abspielfehler landete bei Wilhelm, der freistehend vor dem Gäste-Keeper kurz vor Schluss zum viel umjubelten Siegtreffer verwertete. Insgesamt ein absolut verdienter Sieg.

FV Reichenbuch – TSV Höpfingen 1:5

Reichenbuch: Wurzel, Kielmann, Utz, Gruber (63. Kazemi), Kunzmann (82. Vogel), Bauer, Roth, Winter (46. Panagiotidis), Weiß, Kadioglu (71. Deter M.), Kirschenlohr .

Höpfingen: Stöckel, Hering, Nohe, Mechler, Hauk (88. Kaiser), Bauer, Dahlhues (84. Böhme), Klier (82. Böhrer), Diehm, Streun, Kuhn .

Tore: 0:1 Julian Hauk (7.), 0:2 Julian Hauk (16.), 0:3 Julian Hauk (26.), 0:4 Sandro Bauer (41.), 1:4 Jan Dahlhues (44./Eigentor) 1:4, 1:5 Julian Hauk (64.).– Schiedsrichter: Oruc Baris Icli (Lauda-Königshofen).– Zuschauer: 60

In den Anfangsminuten hatten die Hausherren zwei gute Einschussmöglichkeiten, aber das war es auch in einer an Torchancen armen Partie. Anschließend begannen die „Hauk-Festspiele“, denn bereits in der siebten Minute erzielte er das 1:0 für den Gast mit einem Schlenzer ins lange Eck. Es war aber nicht der Gast, der sich Torchancen erspielte, sondern die Defensive des FVR, die den TSV immer wieder einlud. Und so erzielte Julian Hauk in der 16. Minute nach einem Missverständnis zwischen Weiß und Keeper Wurzel das 2:0. In der 26. Minute machte Hauk seinen Hattrick perfekt, als er nach einem Eckball per Kopf auf 3:0 erhöhte. Den Gästen wurde es heute einfach gemacht, Tore zu erzielen. So wurde Sandro Bauer im Strafraum schön angespielt und erhöhte auf 4:0 in der 41. Minute. Es war auch den Gästen vorbehalten das 1:4 durch ein Eigentor zu erzielen. In Hälfte zwei stellte die Heimelf um und erhöhte zwar den Druck, ohne aber Torgefahr auszustrahlen. Genau in diese Phase fiel auch noch das 5:1, wiederum durch Hauk.

SpVgg Neckarelz – SV Neunkirchen 0:1

Neckarelz: de Pizzol, A. Güzel, Gashi, Söll, Pavlic, Ilkin, Hatzis (77. Y. Güzel), Yilmaz, Feyerabend, Korkmaz (57.Lemberger) Yavuz.

Neunkirchen: Haas, Dim, Homoki, Karic, Hader, Karic (83. Hönig), Stoitzner, Ohlhauser (57. Ihrig), Nagel, Thal (86. Banas), Eiermann.

Tor: 0:1 Pascal Ihrig (65.). – Schiedsrichter: Liam Kastner (Karlsruhe). – Zuschauer: 165.