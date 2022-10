FV Lauda fügt dem FV Mosbach die erste Niederlage bei

FV Lauda – FV Mosbach 2:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda: Hefner, Neckermann, Rouven Schmidt (86. Kalicki), Mohr, Daniel Fell, Czeczatka, Schädle, Heinzl (46. Petrovski), Kevin Schmidt, Winter (32. Sebastian Fell), Jallow. Mosbach: Bittig, Ebert, Frey, Eitelwein, Wolf, Mohr, Martin (75. Roos), Kerling, Stadler, Heizmann, Knörzer (46. Bieler).

Tore: 1:0 Marius Mohr (72.), 2:0 Sebastian Fell. (75.). – Schiedsrichter: Ludwig Schilling (Reichartshausen). – Zuschauer: 450.

Mehr zum Thema Landesliga Odenwald Fulminante Schlussphase bringt FV Lauda den Sieg in Mudau Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen Osterburken gewinnt das Topduell gegen die SpG Mehr erfahren Landesliga Odenwald Tag der Nachbarschaftsderbys Mehr erfahren

Aus Gäste-Sicht lief es vor allem nach der Pause unglücklich, weil Yannick Eitelwein in der 49. Minute den linken Innenpfosten traf, der Ball aber nur die Torlinie kratzte.

Mitten in der Drangphase der quirligen Mosbacher Stürmer kam ein bis dahin eher dezent auffälliges Laudaer Stürmer-Ass auf der linken Außenbahn in Fahrt. FV-Trainer Thorsten Lehnert rief dem anstürmenden Rouven Schmidt aus nächster Nähe zu: „Komm, Rouven, dreh auf.“ Der ließ sich nicht lange bitten, kurvte nach innen, ließ drei Mosbacher stehen und legte für den anstürmenden Marius Mohr auf. Gegen dessen platzierten Flachschuss ins linke Eck war Mosbachs Torwart Bittig machtlos.

Eine Minute später visierte Niklas Ebert aus 20 Metern nur den linken Pfosten des Laudaer Tores an. Einmal in Fahrt gekommen, krönte Rouven Schmidt wieder nur 60 Sekunden später sein Spiel mit Zuspiel auf Sebastian Fell, der „mit Köpfchen“ den Ball zum 2:0-Endstand einnickte. Es folgte ein stürmisches Anrennen der bis dahin so erfolgreichen Mosbacher Angreifer. Außer beim 1:0-Sieg in Nassig hatten sie in dieser Runde mit mindestens drei Toren in jedem Spiel reiche Beute gemacht.

FV-Keeper Patrick Hefner als Turm in der Schlacht und seine Vorderleute stemmten sich mit Leidenschaft gegen einen Treffer. Weil insgesamt der Gastgeber aufgrund der besseren Spielanlage und klareren Torchancen schon vor der Pause die Führung verdient gehabt hätte, geht der Heimsieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung völlig in Ordnung. Der sechste Heimsieg in Folge ist allerdings teuer erkauft, weil Marvin Heinzl in der 46 Minute mit vier Haarrissen im Arm und Yannik-Luca Winter bereits in der 32. Minute mit einem Muskelfaserriss ausgewechselt werden mussten.

Der Laudaer Mannschaftskapitän Daniel Fell sah einen verdienten Sieg seiner Mannschaft: „Wir waren einfach heute besser.“ ferö

Spvgg. Neckarelz – SV Königshofen 5:2

Neckarelz: de Pizzol, A. Güzel (79. Vo), Gashi, Söll, Pavlic (72. Gültekin), Ilkin, Hatzis, Yilmaz (72. Bingöl), Feyerabend, Korkmaz (84. Y. Güzel), Yavus.

Königshofen: Hönig, Henning, Wolf (71. Ghirmay), Baumann (41. Sack), Arias (76. Karim), Tiefenbach, Especiosa, Vierneisel, Dauth, Michelbach, Rathmann.

Tore: 1:0 Marcel Pavlic (3.), 2:0 Alperen Yilmaz (8.), 3:0 Alessandro Hatzis (18.), 3:1 Enrico Rathmann (23.), 4:1 Marcel Pavlic (59.), 5:1 Marcel Pavlic (66.), 5:2 Jonas Henning (87.). – Schiedsrichter: Justin Bechtel (Hoffenheim).