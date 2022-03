FV Lauda darf Türkspor nicht enteilen lassen

Mehr als drei Monate lang wurde in der Fußball-Landesliga Odenwald nicht mehr gekickt. Nach der Winterpause steht am Wochenende der 16. Spieltag an, der gleich mit mehreren Knüllern aufwartet. Die Fußballfans in Lauda-Königshofen müssen sich am Samstag entscheiden, ob sie das immer umkämpfte Nachbarschaftsduell des SV Königshofen gegen den FC Grünsfeld sehen oder ins Tauberstadion pilgern wollen, wo zur gleichen Zeit der Tabellendritte FV Lauda dem Spitzenreiter Türkspor Mosbach auf den Zahn fühlt. Der FV Reichenbuch freut sich im Stadtderby auf das Kräftemessen mit dem FV Mosbach, der seit dem 0:1 gegen den SV Neunkirchen am sechsten Spieltag ungeschlagen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dieser Runde ist nichts mehr, wie es vorher war (wir berichteten). Es geht in den Endspurt der Qualifikationsrunde, in der noch vier Spieltage zu absolvieren sind. Eng wird das Rennen um einen der neun Plätze für die Aufstiegsrunde. Die Tabelle ist im Mittelfeld sehr eng. Prognosen sind schon deshalb schwer, weil Landesligisten wie der TSV Rosenberg (15 Punkte) und SV Wagenschwend (14) nur noch drei Spiele und der TSV Assamstadt (16) sogar nur noch zwei Partien auszutragen haben. Über das Restprogramm der aussichtsreichsten zehn Landesligisten für die Aufstiegsrunde vom SV Neunkirchen (7. Platz) bis zum FC Hundheim/Steinbach (16.) informiert nebenstehende Aufstellung.

Im einzigen Samstagsspiel treffen mit dem TSV Oberwittstadt und dem SV Neunkirchen zwei Teams aufeinander, die beide bis zur Winterpause immer besser in Schwung kamen. Die „Wittschter“ holten an den vergangenen acht Spieltagen 14 Punkte und blieben dank der fünf Punkteteilungen sogar ohne Niederlage. Der SVN heimste im gleichen Zeitraum sogar 15 Zähler ein und gab nur einmal drei Zähler ab, als er daheim knapp mit 0:1 dem SV Königshofen unterlag. Die Gästemannschaft gehört zu den vier auswärtsstärksten Teams der Liga und holte schon elf Punkte mit 11:11 Toren. Eine Punkteteilung wäre keine Überraschung. Viel wird davon abhängen, welche Mannschaft die Vorjahresform ohne Pflichtspiele am besten „konservieren“ konnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FSV Waldbrunn empfängt den VfR Uissigheim und hofft, an die erfolgreiche Serie zum Ende des Vorjahres anknüpfen zu können. Es geht darum, möglichst noch das Feld der Abstiegsrunde zu verlassen und den Grundstein für eine Aufholjagd zu legen. Zuletzt gab es zwar eine 0:5-Pleite in Oberwittstadt. Doch jetzt soll die 2-1-4-Bilanz mit dem dritten Heimsieg aufgebessert werden. Die Gäste aus Uissigheim gewannen auswärts auch erst zweimal, können dank ihrer Heimstärke mit derzeit 24 Punkten aber unbeschwert aufspielen. Im letzten Testspiel gewann der VfR in Giebelstadt mit 3:0. Seine Erfolgsserie von sieben Punktspielen ohne Niederlage will der VfR nicht abreißen lassen.

Um die Tabellenspitze geht es bei der Begegnung des FV Lauda gegen Türkspor Mosbach. Die Mosbacher überzeugten in der bisherigen Runde und führen die Liga an. Die Mannen von Trainer Sascha Hübner könnten aber mit einem Heimsieg mit Türkspor nach Punkten gleichziehen. Die Mosbacher haben jedoch in der Qualifikationsrunde noch ein Spiel mehr im Köcher. Die bisher einzige Saisonniederlage kassierten sie beim Lokalrivalen FV Mosbach, als sie zum ersten Mal bei der 0:1-Niederlage ohne eigenen Treffer blieben. Bisher konnten sich die Mosbacher auf ihre stabile Abwehr verlassen, die bisher erst neun Gegentreffer kassierte. In der letzten nach acht Spieltagen abgebrochenen Runde zog der FV in Neckarelz mit 0:2 den Kürzeren.

Auf heimischen Gelände und auswärts holte der FC Schloßau jeweils acht Zähler. Jetzt soll im Heimspiel gegen den FC Hundheim/Steinbach der dritte Heimsieg gelingen. Die Gäste bauen auf eine zuverlässige Defensive, die auswärts häufiger Lücken aufweist. Denn 23 Gegentore in sieben Partien sprechen eine deutliche Sprache. Denn daheim mussten Hundheims Keeper erst achtmal hinter sich greifen. Immerhin gelangen schon zwei Auswärtssiege in Nassig und Wertheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auf den Anschluss an die begehrten Plätze in der Aufstiegsrunde hoffen sowohl der SV Wagenschwend als auch der TSV Höpfingen. Ein Dreier gegen einen direkten Konkurrenten wäre besonders hilfreich. Beide Teams gewannen ihr letztes Punktspiel, wobei der TSV Höpfingen nach einer Pleitenserie von sechs Niederlagen mit drei Erfolgen in Serie die Kehrtwende schaffte.

Die guten Aussichten des TSV Assamstadt, möglichst rasch Platz 11 Richtung Aufstiegsrunde zu verlassen, setzten einen Dreier beim noch sieglosen FV Elztal voraus. Zuletzt lief nicht alles nach Wunsch. Nachdem 3:3 gegen den FV Lauda setzte es drei Niederlagen in Folge. Jetzt soll die Revanche für die 0:3-Niederlage zum Saisonauftakt der letzten Runde beim FV Elztal gelingen.

Zehn Punkte trennen den Tabellenfünften SV Königshofen vom FC Grünsfeld, der mit 34 Zählern gemeinsam mit Türkspor Mosbach die Tabelle anführt. Im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell können die Messestädter den Abstand verkürzen. Dazu müssen sie einen Weg finden, um die beste Abwehr der Liga mit erst acht Gegentoren in 14 Partien in Verlegenheit zu bringen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Grünsfelder mit einer 5-0-2-Bilanz aktuell das beste Auswärtsteam sind. Welche riesige Lücken Corona in den Spielbetrieb riss, verdeutlicht das letzte Derby vor mehr als drei Jahren, als sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden trennten.

Hat die ausgeglichene 4-5-4-Bilanz des FV Reichenbuch mit 24:24-Toren auch noch nach dem Stadtderby gegen den FV Mosbach Bestand? Mit einer Punkteteilung könnten beide Mannschaften leben. Aber Reichenbuch wird alles versuchen, um sich von Rang acht noch weiter nach oben zu arbeiten.