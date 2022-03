FV Brehmbachtal muss Gas geben

Wichtige Punkte und ein glücklicher Coach – die Bilanz des TSV Kreuzwertheim vom vergangenen Wochenende wird dem bayerischen Vertreter ordentlich Rückenwind für den Abstiegskampf gegeben haben. „Wir müssen nur wieder anfangen, guten Fußball zu spielen“, ordnete Christian Roth die Situation seines TSV nach dem Abpfiff gegen Gerlachsheim ein. Tatsächlich wäre das ein hilfreiches Mittel für die anstehende Partie gegen die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen. Die zuletzt spielfreie Spielgemeinschaft hat noch alle Chancen, im Kampf um die Aufstiegsplätze mitzumischen, und geht auch aus diesem Grund als klarer Favorit in die Begegnung gegen „Kreuz“. So sehr man sich über den Sieg gegen Gerlachsheim gefreut hat – gegen die SpG wird der TSV wohl mit einem Rückschlag rechnen müssen.

Und wieder kein Sieg – die Lage des TSV Tauberbischofsheim hat sich auch durch das Remis gegen Brehmbachtal erstmal nicht verbessert. Klar, man hat zumindest verhindert, dass der FV nicht an einem vorbeizieht, so richtig zufrieden kann man bei den Kreisstädtern aber nicht sein. Umso wichtiger ist es, beim Gastspiel gegen die Kickers DHK Wertheim möglichst dreifach zu punkten. Dass die Kickers derzeit selbst in einer mittelschweren Krise stecken, könnte dem TSV zugutekommen. Seit vier Partien warten die Wertheimer bereits auf einen Sieg – das angeknackste Selbstvertrauen der Gegner könnte dabei ein ausschlaggebender Faktor werden.

Am Sonntag gibt es auf dem Platz des VfR Gerlachsheim ein ungleiches Duell. So empfängt der Abstiegskandidat ausgerechnet Tabellenführer TuS Großrinderfeld. Während es für den VfR zuletzt erneut nichts zu holen gab, zeigte der Spitzenreiter wiederholt eine souveräne Leistung, so dass der Abstand auf die Verfolger gewahrt wurde. Die Ausgangslage vor der Partie ist also eindeutig. Für Gerlachsheim wird es nur darum gehen, das Ergebnis moderat zu gestalten.

Ähnlich sind die Verhältnisse bei der Partie zwischen dem VfB Reicholzheim und dem FC Külsheim verteilt. Auch der FC wartet seit geraumer Zeit auf den zweiten Saisonsieg, während sich der VfB durch das 3:0 gegen Wittighausen/Zimmern die Chance auf den Aufstieg zumindest vorerst gewahrt hat. Auch aus diesem Grund wird Reicholzheim dem Schlusslicht keinerlei Geschenke machen. Gerade die gute Offensivreihe der Blau-Weißen dürfte den defensiv schwachen „Brunnenstädtern“ einige Probleme bereiten.

Enger dürfte es dagegen zwischen dem TSV Gerchsheim und der SpG Balbachtal zugehen. Beide Teams sind aktuell gut drauf und dürften so mit ordentlich Rückenwind auflaufen. Bei einem Blick auf die Tabelle könnte man den Gerchsheimern leichte Vorteile zurechnen, doch wird die Spielgemeinschaft alles daransetzen, den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Hinzu kommt, dass der TSV zwar zuletzt gegen Külsheim gewann, das Ergebnis letztlich jedoch überraschend knapp ausfiel. Die Gerchsheimer müssen also aufpassen, nun nicht doch ins Straucheln zu geraten.

In der Partie zwischen Türkgücü Wertheim und der SpG Wittighausen/Zimmern geht es um einiges. Beide Teams rangieren knapp vor der Abstiegszone und sind nur durch einen Zähler voneinander getrennt. Um nicht doch noch unten reinzurutschen ist ein Sieg sowohl für die Wertheimer als auch die Spielgemeinschaft von größter Wichtigkeit. Im Hinspiel hatte Türkgücü noch knapp die Nase vorn. Auch die Tendenz der vergangenen Wochen zeigt eher in Richtung Wertheim.

Beim SV Pülfringen wird es so langsam richtig brenzlig. Ohne Sieg nach der Winterpause droht der SV seinen Relegationsrang und gleichzeitig den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Auch gegen den 1. FC Umpfertal stehen die Zeichen eher nicht gut. Der FC entschied beide Spiele, die man seit der Pause bestritten hat, für sich und darf so den Blick weiter nach oben richten. Sollten die Pülfringer nicht spielerisch über sich hinauswachsen, droht die nächste Niederlage. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Mike Standke bereits in dieser Saison gezeigt, dass man gegen vermeintlich stärkere Gegner durchaus zu überraschenden Leistungen fähig ist.

So richtig glücklich wird man beim FV Brehmbachtal nach dem Remis gegen Tauberbischofsheim nicht gewesen sein, zumal man bis zur Schlussphase noch in Führung lag. Bereits zum zweiten Mal in Folge verpasste das Team von Trainer Michael Karle einen Sieg und muss langsam einen Gang hochschalten, wenn man den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht verlieren will. Währenddessen befindet sich die SpG Schwabhausen/Windischbuch im Niemandsland der Tabelle. Weder nach vorne noch nach hinten scheint es zu gehen, so dass man gegen den Favoriten aus Brehmbachtal durchaus befreit aufspielen kann.