Fußballkreis TBB steigt in den Pokal ein

Während im württembergischen Verbandspokal bereits in die vierte Runde ansteht, der Pokal in Baden sowie der Kreispokal in Buchen in die dritte Runde und der Bezirkspokal in Hohenlohe in die zweite Runde geht, steigt der Fußballkreis Tauberbischofsheim jetzt erst in den Pokalwettbewerb ein. Unser Bild zeigt eine Szene aus Hohenlohe, wo die SGM Markelsheim/Elpersheim trotz guter Leistung gegen den Bezirksligisten SSV Gaisbach nach Elfmeterschießen mit 3:4 unglücklich ausgeschieden ist. Bild: Robert Stolz

