Fußballkreis Tauberbischofsheim geht in die Winterpause

Im Fußballkreis Tauberbischofsheim fanden am Wochenende die letzten Partien vor der winterpause statt – zumindest zum größten Teil. Einige Nachholpartien sind noch für den kommenden Sonntag, 11. Dezember, um 14 Uhr angesetzt. Dann spielen in der Kreisklasse A noch die SpG Urphar-L./Bettingen gegen den FC Külsheim und der SV Distelhausen gegen die SpG Beckstein/Königshofen II. Auch in der Kreisklasse B steht noch eine Partie an: Die SpG Bobstadt/Assamstadt III empfängt die SG RaMBo II. Nach der Winterpause geht die Saison dann voraussichtlich am Wochenende 4./5. März weiter.

Unser Bild entstand beim gestrigen A-Klassen-Derby zwischen dem SV Distelhausen (in den schwarzen Trikots) und der SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II. ptt/