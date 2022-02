Wie geht es mit der Saison 2021/22 weiter? Mit dieser Frage beschäftigten sich der Vorstand des Fußballkreises Buchen und die Vertreter der Vereine beim Rückrunden-Staffeltag am Mittwochabend in der Sporthalle in Hettigenbeuern. Doch eine konkrete Antwort hatten auch die Verantwortlichen nicht parat. Fest steht: Wenn die Verordnung so bleibt wie gerade eben, starten Kreisliga und A-Klasse am

...