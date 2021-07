Fußball-Pokalwettbewerbe laufen bereits auf Hochtouren

In den meisten Fußball-Kreisen oder -Bezirken laufen die Pokalwettbewerbe bereits auf Hochtouren. Im Fußballkreis Buchen wurde am vergangenen Wochenende die erste Runde im Kreispokal ausgespielt. Am kommenden Wochenende steht nun die zweite Runde an. Im Fußball-Bezirk Hohenlohe stehen jetzt die Spiele der ersten Runde an. Die meisten Partien finden dabei am morgigen Samstag um 18 Uhr statt. Einzig der Fußballkreis Tauberbischofsheim pausiert dieses Mal noch. Hier geht es dann am Wochenende 7./8. August mit der ersten Pokalrunde los. Auch in den Verbänden wird schon eifrig um Pokalehren gefightet. In Württemberg stand unter der Woche die zweite Pokalrunde an. Hier setzte sich unter anderem Verbandsligist FSV Hollenbach souverän mit mit 3:0 beim Landesligisten TSV Obersontheim durch (Bild: Szene mit Kapitän Michael Kleinschrodt). In Baden wird am Wochenende die zweite Pokalrunde gespielt. Hier hat der FV Elztal ein Freilos und darf sich freuen, denn in der dritten Runde wird er keinen Geringeren als Drittligist SV Waldhof Mannheim zu Gast haben. Diese Partie findet dann bereits am Dienstag, 3. August, um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz des SV Muckental statt. / ptt

