Furiose Partie in Bofsheim endet mit 5:8

Kreisliga Buchen

Eintracht Walldürn – VfB Heidersbach 3:2

In der Kreisklasse B unterliegt der TSV Höpfingen III (in Gelb) der Heimmannschaft. © Martin Herrmann

Walldürn: Drexler, Haun (86. Grullini), Grimm, Schmitt (84. Ekinci), Trabold, Schüler (40. Beuchert), Künzig, Leis, Golderer, Kuhn-Ditter (69. Feit), Paffen.

Heidersbach: Hogen, Wolloscheck, Erfurt (65. Vetter), Graf, Scheuermann, Rhein (77. Schulz), Lindau, Lutz (90.+1 Alomr), Neubig, Schulz, Hoffmann.

Tore: 0:1 (51.) Folko Hoffmann, 0:2 (69.) Patrick Rhein, 1:2 (74.) Marius Paffen, 2:2 (80.) Andre Haun, 3:2 (90.) Tobias Golderer. – Schiedsrichter: Heiko Link (Buchen).

VfR Gommersdorf II – SpG Waldhausen/Laudenberg 3:0

Gommersdorf: J. Bieniek, L. Heinle, P. Retzbach, J. Süßmann, S. Hettinger (86. M. Gärtner), D. Feger, G. Karl (87. F. Stöcklein), J. Reuther, R. Klohe (84. N. Jany), M. Bauer, J. Conrad.

Waldhausen/Laudenberg: J. Weckbach (17. S. Hüsken), N. Schnorr, J. Throm, M. Schell, D. Gramlich(74. , D.Schellig) Müller (74. T. Emmerich), A. Arndt (73. A. Galm), N. Schell, E. Romano, M. Throm, J. Leopold.

Tore: 1:0 (16.) Michael Bauer, 2:0 (40.) Julian Reuther, 3:0 (63.) Jan Conrad. – Schiedsrichter: Jürgen Heudorf.

SpG Götzingen/Eberstadt – FC Donebach 6:0

Götzingen/Eberstadt: J. Schwarz, S. Burkhardt, D. Brunner, F. Holderbach (87. J. Schwarz), J. Aumüller, A. Beckmann, A. Häfner, T. Häfner, P. Hefner, M. Götz, J. Brunn.

Donebach: L. Hoffmann, S. Trunk, F. Brestrovci, F. Galm, M. Noe (87. P. Henych), R. Habedank, M. Pokoj (65. J. Schäfe), M. Walz, J. Fertig, K. Böhle, J. Halli ( 60. R. Schüssler).

Tore: 1:0 (9.) Alexander Häfner, 2:0 (28.) Felix Holderbach, 3:0 (57.) Tim Häfner, 4:0 (65.) F.elix Holderbach, 5:0 (75.) Alexander Häfner 6:0 (77.) Jonas Aumüller. – Schiedsrichter: Janik Wieland.

TSV Mudau – TSV Buchen 3:1

Mudau: L. Schork, D. Hutter, S. Haber (87. J. Hönig), K. Lorenz, M. Beier (76. B. Siegmund), J. Scheuermann, N. Sperl, M. Geier, F. Hoffmann (90.+2 E. Noe), C. Hornbach, C. Hilbert (90. L. Püchner).

Buchen: E. Hilbert, H. Berberich, R. Münch ( 20. F. Makosch), E. Penner, M. Kohlmann, R. Müller, P. Henn, Y. Trabold, D. Gruslak, M. Schwing, A. Bechler

Tore: 1:0 (62.)Marvin Geier, 2:0 (67.) Stefan Haber, 2:1 (69.) Eduard Penner, 3:1 (87.) Dennis Hütter.– Schiedsrichter: k.A.

SpVgg Hainstadt – FC Schweinberg 4:0

Hainstadt: N. Münch, S. Kreuter, L. Knapp, M. Müller ( 78. D. Ehret) , T. Guthmann, B. Schüßler, E. Camicia, M. Hinner, O. Kraft, M. Wiese, C. Meier ( 72. J. Senft).

Schweinberg: C. Schäfer, C. Lecking, B. Keim (82. N. Weidinger), S. Faulhaber, L. Weidinger (74. O. Adelmann), F. Walter, B. Michel , C. Schmitt, M. Greulich, A. Stang, K. Steinbach (53. J. Adelmann).

Tore: 1:0 (22.) Benjamin Schüssler, 2: (31.) Markus Wiese, 3:0 (45+2) Michael Müller, 4:0 (84.) Benjamin Schüssler).– Schiedsrichter: Steffen Rudolph (Amrichshausen).

FC Hettingen – SpG Krautheim/Westernhausen 0:3

Hettingen: P. Trautmann, D. Dittrich, M. Wagner, H. Hamrita, M. Trunk, A. Bouirane ( 46. A. Mesrar), T. Mackert, D. Platonov, T. Schmelcher, M. Steichler, F. Leitz.

Krautheim/Westernhausen: C. Stauch, D. Karl, P. Stöckel, J. Zürn (78. P. Tittl), L. Jäger, F. Bissinger, L. Bauer( 88. L. Bauer), S. Schmetzer, E. Bieber (72. A. Burkert), A. Hartinger, H. Hettinger.

Tore: 0:1 (4.) Erik Bieber, 0.2 ( 26.) Felix Bissinger, 0:3 ( 63.) Felix Bissinger– Schiedsrichter: Timo Noe (Ilstal)

VfB Altheim – SV Schlierstadt 2:2

Altheim: A. Fitterling, D. Riess, J. Volk, M. Stein, D. Merz, H. Wiesner, M. Lauer (64. N. Mergjar), D. Czerny, O. Fitterling, E. Weber, D. Sans.

Schlierstadt: M. Link, B. Kettermann, J. Eberle, M. Linsler (69. D. Böhrer), S. Genzwürker, J. Schmidt (72. L. Baier), L. Remmler, K. Kopton (56. R. SAeibold), S. Münch, D. Heimberger, J. Wyroslak.

Tore: 0:1 (8.) Simon Münch, 0:2 (28.) Kevin Kepton, 1:2 (66.) Elias Weber, 2:2 (76.) Manuel Stein.– Schiedsrichter: Martin Walzer (Neckarburken).

Kreisklasse A Buchen

SpG Mudau/Schloßau II – SpG Oberwittstadt II/Ballenberg 1:2

Tore: 0:1 (20. Eigentor) Lukas Püchner, 0:2 ( 24.) Tim Häfner, 1:2 (33.) Julian Gessler– Schiedsrichter: Klaus Steffan ( Gissigheim).

SpVgg Hainstadt II – SV Großeicholzheim 2:3

Tor: 1:0 (17.) Mehmet Erdogan, 1:1 (36.) Fabian Andreas Zirnstein, 2:1 (56.) Maximilian Mackert, 2:2 (59.) Michael Bauer, 2:3 (88.) Matthias Milz- – Schiedsrichter: Arno Trautwein (Schwabhausen).

SpG Bofsheim/Osterburken II – SpG Adelsheim/Oberkessach 5:8

Tor: 0:1 (3.) Nicola Eckert, 1:1 (13.) Steffen Kraut, 2:1 (20.) Jan Steinhauer, 3:1 (30.) Konstantin Schiller, 4:1 (33.) Björn Zimmermann, 4:2,4:3 (46./48.) Nicola Eckert, 5:3 (50.) Kristian Beim,5:4 (53.) Nicola Eckert, 5:5 (57.) David Engels, 5:6 (79.) David Engels, 5:7 (82.) Daniel Hofmann, 5:8 (90+3) Matthias Schmidt.– Schiedsrichter: Karl Ruck (Marlach).

SV Hettigenbeuern – SV Seckach 1:0

Tor: 1:0 (52.) Udo Hemberger.– Schiedsrichter: Thomas Hartmann Werbach).

SpG Sindolsheim/Rosenberg II – SpG Sennfeld/Roigheim II 1:0

Tore: 1:0 (62.) Leon Kuhn.– Schiedsrichter: Günter Böhle (Reisenbach).

Kreisklasse B Buchen

VfR Gommersdorf III – SpG Adelsheim/Oberkessach II 2:2

Tore: 0:1 (29.) Matthias Schmidt, 1:1 (41.) Marcel Leuser, 2:1 (43.) Jochen Zürn, 2:2 (47.) Daniel Knörzer.– Schiedsrichter: Timo Noe (Ilstal)

SpG Hettingen/Altheim II – SpG Großeicholzheim /Seckach II 1:2

Tore: 0:1 (3.) Paul Bäcker , 1:1 (41.) Dmitrij Götz, 1:2 (88. Strafst0ß) Silas- Heinrich Rinklin., – Schiedsrichter: Fritz Meinikheim (Hohebach).

SpG Rippberg II/Wettersdorf-Glashofen II – TSV Höpfingen III 2:1

Tore: 0:1 (14.) Christian Diehm, 1:1 (62.) Jochen baumann, 2:1 (90+1) Simon Goldschmidt.– Schiedsrichter: Elmar Amend (Reicholzheim).

FC Eubigheim – TSV Buchen II 4:4

Tore: 1:0 (16.) Philip Zimprich, 1:1 (27.) Mehmet Erdogan, 1:2 (30.) Björn Felch, 2:2 (32.) Simon Bauer, 3:2 (33.) Maximilian Berger, 4:2 (80.) Jörg Zink, 4:3 (75.) Björn Felch, 4:4 (85.) Marco Grasberger. – Schiedsrichter: Uwe Trautmann (Niedernhall).

SV Leibenstadt – SpG Krautheim/Westernhausen II 1:1

Tore: 0:1 (90.) Marco Michaelis, 1:1 (90+2, Eigentor )Tobias Schiemer.– Schiedsrichter: Erich Hofmann (Gerchsheim).

Eintracht Walldürn II – SpG Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach II 4:0

Tore: 1:0 (37.) Niklas Bundschuh, 2:0 ( 61.) Lukas Fach, 3:0 (68.) Marvin Fritsch, 4:0 (90.) Matthias Schubert.– Schiedsrichter: Goran Eitelwein (Billigheim).

SpG Ballenberg II/Berolzheim/Oberwittstadt III – SV Buch-Brehmen 0:2

Tore: 0:1 (47.) David Rappold, 0:2 (75.) Ansgar Kohler – Schiedsrichter: Helmut Haas (Hardheim).