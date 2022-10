Fulminante Schlussphase bringt FV Lauda den Sieg in Mudau

VfK Diedesheim – Spvgg. Neckarelz 2:5

Diedesheim: Hammel, Gebauer, Wilhelm, Lenz, Angstmann, L. Hüttler, Kriegert, N. Müller, (65. F. Hüttler), R. Müller (65. Hogen), Marx (80. Fitze), Heck.

Neckarelz: de Pizzol, A. Güzel, Gashi, Söll, Pavlic (89. Bingöl), Ilkin, Hatzis, Yilmaz (90. Y.Güzel), Lemberger (18. Vo), Feyerabend, Korkmaz.

Tore: 0:1 Ilkin (14.), 1:1 Kriegert (38.), 2:1 Heck (45.), 2:2 Gashi (52.), 2:3 Hatzis (73.), 2:4 Yilmaz (88.), 2:5 Y. Güzel (90+2). – Schiedsrichter: Furkan Icli (Lauda).

Bereits in der ersten Minute rettete zunächst die Latte und dann Kepper de Pizzol die Gäste vor einem frühen Rückstand. Mit der ersten echten Neckarelzer Chance schoss Ilkin die Spvgg. in der 14. Minute in Führung. Dies änderte am Spielverlauf allerdings nichts. Der Gästekeeper war machtlos, als in der 38. Minute Kriegert aus spitzem Winkel den Ausgleich erzielte. Noch vor der Pause hätte Lenz die Führung für Diedesheim erzielen können, scheiterte abermals. Besser machte es Heck, der den VfK mit einer 2:1-Führung in die Pause schickte. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste mit mehr Druck aus der Pause und glichen in der 52. Minute durch Gashi wieder aus. In der 73. Minute nutze Hatzis eine der vielen Chancen und brachte Neckarelz wieder in Führung. Die Heimelf hatte noch Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen, machte dann aber kurz vor Schluss auf, so dass Neckarelz durch Yilmaz und Güzel noch die Treffer vier und fünf zum 2:5-Endstand erzielte.

SV Königshofen – TSV Oberwittstadt 1:0

Königshofen: Hönig, Tiefenbach, Baumann (63. Sack), Vierneisel, N. Michelbach, Rathmann (89. Knab), Espesiosa, Arias, Henning, Wolf, Dauth (73. Helbig).

Oberwittstadt: Deißler, Dörr (59. Rüttenauer), N. Walz (59. Götzinger), Fackelmann, Kolbeck, Essig, Günther (41. Hornung), S. Walz, Kern, Kuitirov (71. Greco), Häffner,

Tor: 1:0 (78.) Rathmann. – Schiedsrichter: Justin Krimmel (Kürnbach). – Zuschauer: 160 .

Am Ende war es ein Arbeitssieg für die Messestädter gegen den TSV Oberwittstadt, der sich in Königshofen nie wie ein Abstiegskandidat präsentierte. Vielmehr wurden die Einheimischen von den Gästen zunächst in die Defensive gedrückt. Allerdings konnte Oberwittstadt von den vielen Freiräumen kaum Kapital schlagen. Der SVK brauchte lange, um einigermaßen ins Spiel zu kommen. Kurz vor der Pause prüfte Walz den SV-Keeper bei einem Freistoß von der Außenposition. Mitte des zweiten Durchgangs gab es dann doch Chancen. Zunächst war Essig auf Oberwittstädter Seite nah am Torerfolg und auf der anderen Seite vergab Ariias aussichtsreich. In der 79. Minute dann doch die Erlösung für die Platzherren. Rathmann setzte energisch nach, nutzte eine Unaufmerksamkeit in der TSV-Hintermannschaft und knallte die Kugel trocken aus kurzer Distanz unhaltbar zur 1:0-Führung in die Maschen. Die Gäste setzten zwar nochmals alles auf eine Karte, doch der SV schaukelte das knappe Ergebnis über die Runden.

1. FC Umpfertal – TSV Höpfingen 3:3

Umpfertal: Nied, Fischer, Lorenz, Hermann, Wild (76. Tunga), Dürr, Müller (65. Hobl), Krenz, Kuntschik (76. Gehrig), Würzberger, Stelzer.

Höpfingen: Kaiser, Hering, Nohe, Knörzer, Schmitt (64. Bundschuh), Farrenkopf (90. Streun), Hauk, Johnson, Bauer, Diehm, Kuhn.

Tore: 0:1 (4.) Kuhn, 1:1 (21.) Kuntschik, 2:1 (41.) Hermann, 2:2 (68.) Hering, 2:3 (72.) Bundschuh, 3:3 Tunga (90.+5). –Schiedsrichter: Marcel Göpferich.

Beide Teams starteten aktiv in die Partie und hatten frühe Chancen auf beide Tore. Höpfingen stellte sich als treffsicherer heraus, was im 0:1 durch Kuhn in der 4. Minute mündete. Umpfertal ließ das nicht auf sich sitzen und übernahm bis zur Halbzeit größtenteils das Spielgeschehen, was sich mit dem 1:1 durch Kuntschik in der 21. Minute und 2:1 durch Hermann in der 41. Minute bezahlt machte. Nach dem Wiederanpfiff sah man einen 1. FCU, welcher merklich nachließ und Höpfingen das Spiel machen ließ. So konnte der TSV verdient zuerst durch Hering in der 72. Minute ausgleichen und dann sogar die Führung mit dem 2:3 durch Bundschuh in der 72. Minute erzielen. Die Nachspielzeit musste herhalten, damit Tunga mit dem Abpfiff per direktem Freistoß noch das 3:3 erzielte, und somit seinem Team einen Punkt rettete.

FV Reichenbuch – TSV Rosenberg 0:4

Reichenbuch: Wurzel, Weiß, Kielmann (81. Vogel), Rothenberger (60. Huy), Gruber, Baur, Kadioglu (73. Panagiotidis), Roth, Tomizawa, Winter, Kirschenlohr.

Rosenberg: Krappel, Mai, Grant, Flis (67. Breitinger), Leis, Weiß (76. Schäfer), Arndt, Pasour (83. Nies), Haas, Walz (46. Volk), Ondrusch.

Tore: 0:1 Leis (54.), 0:2 Flis (56.), 0:3 Breitinger (81.), 0:4 Breitinger (86.). – Schiedsrichter: Pascal Mauer (Gerchsheim). – Zuschauer: 120.

Eine nicht notwendige und zu hoch ausgefallene Niederlage für den FV Reichenbuch, denn man war in Hälfte eins die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen und Möglichkeiten. Reichenbuch hatte kein Glück im Abschluss. In der 18. Minute die erste gefährliche Situation der Gäste, die aber nur das Lattenkreuz trafen. Die Heimelf hatte in der 35. Minute mit einem Pfostentreffer Pech, und der Nachschuss wurde geblockt. Die wohl größte Möglichkeit in Hälfte eins hatten die Gäste, als ein zu kurzer Rückpass von Wurzel im Eins-zu-Eins geklärt wurde. In der 53. Minute erzielte Leis nach einem langen Ball die Führung für Rosenberg. Der FV war nach dem Wechsel noch nicht auf dem Rasen und der Gast nutzet dies eiskalt in der 56. Minute zum 0:2. Als dann in der 81. Minute noch das 0:3 durch den eingewechselten Breitinger fiel, war das Spiel entschieden. Die Heimelf konnte in der 86. Minute das 0:4 nicht mehr verhindern.

FV Mosbach – FC Schloßau 3:0

Mosbach: Deter, Ebert, Knörzer, Frey, Mohr (68. Sehrich), Kerling, Bieler (55. Martin), Wolf (83. Kief), Heizmann, Stadler, Eitelwein (75. Roos).

Schloßau: Keller, Gornig, Prokisch (68. Geier), Schnorr (65. Galm), Brech (84. Schulte), Benig, Proksch, Scheuermann, Dylla, Blumenschein, Friedrich (82. Link).

Tore: 1:0 Stadler (15.), 2:0 Eitelwein (43.), 3:0 Wolf (80.). - Schiedsrichter: Oruc Baris Icli (Lauda-Königshofen). – Zuschauer: 150.

In der Anfangsphase hatte die Heimmannschaft bereits viel Ballbesitz und Schloßau stand tief und verbuchte nach Kontern zwei Abschlüsse. Nach einem „Steckball“ von Mohr ließ Stadler dem Keeper keine Chance und netzte nach 15 Minuten eiskalt zur 1:0-Führung ein. Danach dominierte der MFV, ohne zwingend zu werden. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Eitelwein durch und schob zum 2:0 ein. Nach der Pause das selbe Bild. Der MFV war überlegen und konnte sich einige Möglichkeiten herausspielen, die jedoch ungenutzt blieben. Zehn Minuten vor Schluss nickte Wolf eine Frey-Ecke zum 3:0-Endstand ein.

SV Nassig – SV Neunkirchen 3:3

Nassig: Floder, Scheurich (70. Kempf), Baumann, Sock, Henninger (78. Hörner), Lausecker (75. Gattenhof), Emrich, Rohde, Aust, Stobbies (63. Schiek), Dworschak.

Neunkirchen: Haas, Knörzer, Eiermann, Karic, Hader, Stoitzner, Ohlhauser, Ihrig, Thal, Banas, D. Eiermann.

Tore: 0:1 (4.) Thal, 1:1 (28.) Rohde, 2:1 (65.), Dworschak (65. Min.), 2:2 (90.+2) Stoitzner. – Schiedsrichter: Miguel Rapp. – Zuschauer: 130.

Bereits nach vier Minuten waren die Planungen der Heimmannschaft über den Haufen geworfen. Nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gastgeber tauchte Thal frei vor Floder auf und nutzte die Chance zum frühen Führungstreffer für die Gäste. In der 24. Minute setzte Aust aus aussichtsreicher Position den Ball am Gästegehäuse vorbei. Besser machte es Rohde in der 28. Minute als er ein Zuspiel von Aust clever zum Ausgleich vollendete. Nach dem Seitenwechsel spielte der Gastgeber von Anfang an nach vorne und setzte Neunkirchen in der eigenen Hälfte fest. Dworschak erzielte in der 65. Minute mit einem Schuss aus 18 Metern den umjubelten 2:1-Führungstreffer. Nassig hielt weiterhin den Druck hoch und lies Neunkirchen keine Möglichkeiten. Der Chancenwucher rächte sich in der Nachspielzeit als Neunkirchen den Ausgleich zum 2:2 erzielte.

TSV Mudau – FV Lauda 3:5

Mudau: Dörsam, Knapp, Hutter, Haber, Lorenz (77. Beier), Throm, Mai (46. Bähringer), Geier, Hoffmann (46. Sigmund), Hornbach, Sperl (46. Allgaier).

Lauda: Hefner, Neckermann (54. Faber), R. Schmidt, Mohr, D. Fell (67. S. Fell), Czeczatka (77. Leverow), Schädle, Heinzl (83. Petrovski), K. Schmidt, Winter, Jallow.

Tore: 0:1 (2.) Marvin Heinzl, 0:2 (30.) Daniel Fell, 0:3 (62.) Yannick-Luca Winter, 1:3 (66.), 2:3 (69.) beide Kevin Throm, 3:3 (81.) Louis Bähringer, 3:4 (90. +2) Sebastian Fell, 3:5 (90. +3) Thomas Leverow. – Schiedsrichter: Sascha Haynes.

In einem spannenden und am Ende dramatischen Fußballspiel fügte der FV Lauda dem heimischen TSV in der Nachspielzeit eine bittere Niederlage zu. Doch der Reihe nach: Die Gäste aus Lauda gingen bereits in der zweiten Spielminute durch einen Fernschuss von Marvin Heinzl in Führung. In der Folge kam der TSV etwas besser ins Spiel ohne sich jedoch nennenswerte Chancen zu erspielen. Die Gäste blieben hingegen stets gefährlich. Nachdem Schädle und Winter das Tor knapp verfehlten, markierte Fell in der 30. Minute das 2:0 für die Gäste. Haber verpasste es dann den Anschluss per Kopf zu erzielen. Dank einer Glanzparade von Dörsam blieb es bis zur Halbzeit bei der 2:0-Führung für die Gäste. Der TSV begann nach der Pause druckvoll und erarbeitete sich zwei hochkarätige Chancen. In der Drangphase des TSV kam der FV dann wie aus dem Nichts zum 3:0. In der 66. Minute machte Throm es besser und verkürzte auf 1:3. Nun war der TSV die dominierende Mannschaft. Noch während der Treffer bejubelt wurde, war es wieder Throm, der nach einem Eckball vollstreckte. Neuer Spielstand 2:3. Mudau blieb am Drücker und glich in der 81. Minute durch Louis Bähringer zum 3:3 aus. In den Schlussminuten hatte der TSV dann sogar noch Chancen die Partie für sich zu entscheiden. In der 92. Minute war es dann Fell, der nach einem Ballverlust die Führung für den FV Lauda erzielte. Der TSV gab aber immer noch nicht auf und warf noch einmal alles nach vorne, weshalb der FV Lauda gegen die aufgerückte TSV-Elf noch das 3:5 erzielte.