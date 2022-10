Für Trainingsmaterial bewerben

Die DFB-Aktion Ehrenamt feiert Geburtstag: 25 Jahre Ehrenamtsförderung nimmt der BFV mit Unterstützung des DFB zum Anlass, einen Verein aus jedem Fußballkreis mit Trainingsmaterialien für den Kinderfußball auszustatten. Die Bewerbungsphase läuft bis 14. Oktober.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Vereine im Gebiet des Badischen Fußball-Verbandes, die ein besonderes Engagement für die Jugend und das Ehrenamt leisten, können sich bewerben. Als Auszeichnung und Dankeschön wartet ein Aktions-Paket im Wert von rund 300 Euro, bestehend aus zwei Bazooka-Minitoren, zwei Bändern zur Torhöhenreduzierung und einem Derbystar-Bambini-Ball. Zur Teilnahme müssen drei Fragen zum Thema Ehrenamt im eigenen Verein beantwortet wer-den. Die kreativsten und besten Einsendungen gewinnen.

Knapp 60 000 Ehrenamtlichen in den badischen Fußballclubs einen Wert in Höhe von 418,6 Millionen Euro in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft. Beispiele sind die Verhinderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Förderung von Sportstätten, weniger Kosten für Straftaten und alleine fast 75 Millionen Euro Arbeitskraft des Ehrenamtes. Die Zahlen beziehen sich auf eine Erhebung in der Saison 2018/19. Gleichzeitig fällt es Vereinen immer schwerer Menschen für ein (langfristiges) freiwilliges Engagement zu gewinnen. Der BFV unterstützt seine Clubs bei dieser Aufgabe. aka