Für Schweinberg und Hettingen wird’s ganz schwer

Der letzte Spieltag der Kreisliga Buchen in diesem Kalenderjahr findet an diesem Wochenende statt. Während der SV Osterburken sich schon in die Winterpause verabschiedet hat, wartet auf die anderen 16 Mannschaften noch einmal harte Kämpfe. Bislang sind in der Saison 544 Tore gefallen, was ein Schnitt von 4,1 Tore pro Spiel macht. Bei Partien der Spvgg. Hainstadt oder dem FC Schweinberg sind sogar im Schnitt ca. 4,7 Tore pro Partie gefallen. Bei Hainstadt jedoch auf der anderen Seite wie beim FC Schweinberg.

Da der SV Osterburken spielfrei ist. geht Hainstadt damit sicher als Tabellenführer in die Winterpause. Auch wenn man sich davon nichts kaufen kann, ist es eine schöne Momentaufnahme sowie ein Ansporn für die Rückrunde für die Mannen von Spielertrainer Christoph Meier. Der SV Osterburken ist die einzige Mannschaft mit bislang nur einer Saisonniederlage. Dagegen sind die Teams aus Hainstadt, Waldhausen/Laudenberg und Heidersbach, die einzigen, die in der Vorrunde noch nicht unentschieden spielten. Dadurch ist Hainstadt auch die Mannschaft mit den meisten Saisonsiegen (14).

Die negative „Überraschung“ ist ganz klar der TTSC Buchen. An die Leistungen aus der Vorsaison konnte der Buchener Fußballverein bislang noch nicht anknüpfen und so darf man die erste Halbserie aus Sicht des TTSC als enttäuschend bezeichnen. Dennoch machte Coach Muhammed Cakar im Gespräch mit den FN vor einigen Wochen (wir berichteten) klar, dass die Wintervorbereitung genutzt werden muss, um den Grundstein für eine Aufholjagd zu legen. Auch wenn das Saisonziel des TTSC vor der Saison ein anderes war, so geht es in dieser Spielzeit nur gegen den Abstieg.

Die heimstärksten Teams sind der VfB Altheim und der TSV Mudau mit je 22 Punkten, wobei der TSV eine Partie weniger vor heimischem Publikum absolvierte. Ebenso ist Mudau das einzige Heimteam, dass noch nicht als Verlierer vom Platz ging. Der TSV musste zu Hause erst fünf Gegentore hinnehmen. In der Heimtabelle ist der FC Schweinberg nicht auf dem letzten Rang, sondern der FC Hettingen. Den einzigen Saisonsieg holte Hettingen gegen den direkten Konkurrenten Schweinberg. Für beide Mannschaften wird es in der Rückrunde extrem schwierig, um die Klasse noch zu halten. Der Abstand auf einen direkten Nichtabstiegsplatz betragen bei den beiden Teams schon elf bzw. zwölf Zähler. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich die aktuelle Punktzahl anschaut. Nicht weit weg ist allerdings der FC Donebach. Denn mit nur einem Sieg mehr steht der FC auch auf einem direkten Abstiegsplatz. Wollen die drei Vereine aus Donebach, Hettingen und Schweinberg noch für eine Überraschung sorgen, müssen sie sich sputen mit dem Punkte sammeln. Schweinberg ist das einzige Team, dass noch nicht zweistellig an Toren erzielte (9 Saisontore).

Den Abstand auf sechs Zähler vergrößern will die Eintracht Walldürn mit einem Sieg am Sonntag gegen den TTSC Buchen. Damit würde man sich ein Stück von den abstiegsgefährdeten Plätzen absetzen. Das wäre für das junge Walldürner Team ein positiver Abschluss, auf dem sich in der Wintervorbereitung aufbauen ließe.

Mit einem Sieg gegen Heidersbach will sich Mudau wieder an Osterburken in der Tabelle vorbeischieben und auf dem Relegationsplatz überwintern. Besonders wird die Partie für Mudau´s Co-Spielertrainer Dennis Hutter. Der gebürtige Heidersbacher trifft nach einiger Zeit wieder auf seinen Heimatverein.