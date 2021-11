Führungswechsel ist möglich

Die SpG Boxtal II/Rauenberg führte nach dem vergangenen Spieltag die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an, ist nun am Sonntag bei der zuletzt schwächelnden SpG Wittighausen/Zimmern II klarer Favorit – und könnte dennoch die Spitzenposition in der Kreisklasse C Tauberbischofsheim einbüßen. Der derzeitige Tabellenzweite VfB Reicholzheim II hat nämlich in dieser Woche die Möglichkeit, sechs Punkte zu sammeln und wegen der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze. Am gestrigen Donnerstag fand das Nachholspiel gegen SV Anadolu Lauda II statt (bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht beendet). Am Sonntag steht dann ebenfalls zu Hause noch die Partie gegen den TSV Kreuzwertheim II. In beiden Fällen sollte der VfB II die ernte in Form von drei Punkten einfahren. ptt

