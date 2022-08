FSV zeigte die erhoffte Reaktion

FSV Hollenbach – 1. FC Rielasingen-Arlen 4:0

Hollenbach: Hörner, Nzuzi (60. Minder), Schülke, Hahn, Kleinschrodt, Scherer (84. Rohmer), Schmitt, Hofmann (79. Schmelzle), Jonas Limbach, Uhl, Krieger (78. Specht).

Rielasingen-Arlen: Tolino, Compagnucci Almeida, Serpa, Malaj, Schmidtke, Ugondu (83. Obika), Peters, Adrovic (73. Malonga), Kloß (46. Nikol), Berger (24. Bleise), Arutunjan.

Tore: 1:0 (10.) Jonas Limbach, 2:0 (18.) Marius Uhl, 3:0 (76.) Lorenz Minder, 4:0 (89.) Samuel Schmitt. – Schiedsrichter: Felix Prigan (Deizisau). – Zuschauer: 350.

Der FSV Hollenbach feierte seinen zweiten Saisonsieg. Gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen gelang ein klares 4:0. Damit hat sich der Oberliga-Aufsteiger mit acht Punkten nach fünf Spielen wieder etwas ins Mittelfeld der Tabelle abgesetzt.

„Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Wir haben heute keine Geschenke verteilt“, meinte Manager Karl-Heinz Sprügel. Allerdings bemängelte er ein wenig die Chancenverwertung. Vor allem in der ersten Hälfte hätte der FSV ein, zwei Tore mehr erzielen können. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder wusste, auf was es ankommt.“ Der Erfolg war vor den anstehenden Spielen gegen Spitzenteams und nach dem eher schwachen Auftritt beim 1:2 in Offenburg wichtig.

Hollenbach machte von Beginn an Druck. Die Gäste schienen davon überrascht und kamen nicht ins Spiel. Der FSV war in allen Aktionen einen Tick schneller und konsequenter. Schon in der zweiten Minute hatte Noah Krieger den ersten Abschluss. Doch der Ball flog knapp am langen Pfosten vorbei. Der FSV machte weiter Druck und Hannes Scherer hatte die nächste gefährliche Aktion - aus der Drehung verpasste er knapp.

Nach zehn Minuten fiel die verdiente Führung. Scherers Flanke passte genau und Jonas Limbach köpfte ein. Wenige Augenblicke später köpfte Michael Kleinschrodt nach einem Eckball knapp vorbei. Einen überraschenden Schuss aus der zweiten Reihe von Limbach entschärfte Torwart Gianluca Tolino. Hollenbach hielt das Tempo hoch und Rielasingen-Arlen kam weiter nicht ins Spiel. So war das 2:0 durch Marius Uhl in der 17. Minute die Konsequenz. Nach einer Ecke war er zur Stelle. „Wir haben die ersten 15 Minuten verschlafen. Da waren wir noch im Bus“, meinte Gästetrainer Michael Schilling.

So langsam kamen die Gäste besser in die Partie. Der 1. FC stand nun kompakter und ließ dem FSV nun weniger Räume. Die gefährlichen Offensivaktionen waren nun rar. In der 33. Minute traf Samuel Schmitt nach einer Flanke von Kleinschrodt den Ball nicht richtig und Dominik Compagnucci Almeida klärte auf der Linie. Drei Minuten danach hatten die Gäste durch einen Freistoß von Jonah Adrovic ihre erste Möglichkeit, doch Torhüter Philipp Hörner passte auf. Scherer (39.) schlenzte dann noch den Ball am Tor vorbei. In der Halbzeit gab es dann auch einen verhaltenen, aber verdienten Applaus für den FSV.

Nach der Pause entwickelten die Gäste viel Druck. Nun waren sie tonangebend. Albert Malaj (46.) spitzelte den Ball nach wenigen Sekunden übers Tor. In der 49. kam er erneut zum Abschluss. Wieder geriet dieser etwas zu hoch. Hollenbach hatte jetzt Mühe, stand danach aber in der Defensive sicher. Die Entlastungsangriffe waren allerdings etwas zu ungenau, so dass sie keine Ruhe in die Partie brachten. Doch die Hollenbacher standen weiter stabil in der Verteidigung, so dass auch die Gäste keine klaren Möglichkeiten mehr hatten.

Als der FSV dann in der 76. Minute mal wieder einen Angriff gut ausspielte und der eingewechselte Lorenz Minder, der die letzten Spiele verletzt verpasste, zum 3:0 abschloss, war die Partie gelaufen. Zwar versuchte Rielasingen-Arlen weiter irgendwie zum Torerfolg zu kommen, doch es blieb bei den Bemühungen. Samuel Schmitt sorgte dann in der 89. Minute für den 4:0-Endstand.

„Nach der Niederlage in Offenburg wollte ich eine Reaktion sehen“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Und diese kam.“