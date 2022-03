FSV verliert

Die U19 des FSV Hollenbachs spielte gut, ist die bessere Mannschaft und verlor trotzdem das Auswärtsspiel in Bahlingen mit 0:2.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Beginn an war die Mannschaft von Tobias Ippendorf hellwach, zweikampfstark und feldüberlegen. Bahlingen hatte große Probleme, ins Spiel zu kommen. Anders die Hollenbacher: Rico Hofmann und Timo Pöthe trafen die Latte, Luca Krieger, der alleine auf den Torwart zu lief und Hannes Limbach mit einem Kopfball, zwangen den Torhüter des Bahlinger SC zu Glanzparaden. In der 40. Minute gelang Bahlingen mit dem ersten Torschuss in Führung. Ein Freistoß landete bei Hausotter, der mit dem Kopf traf.

Mit dem 2:0 in der 50. Minute stellte Bahlingen den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Mit ihrem zweiten Torschuss und einer Kopie des ersten Treffers stellten sie auf 2:0. Hollenbach gab nicht auf und versuchte das Spiel zu drehen. Doch wurde der Aufwand nicht belohnt. Evan Stegmaier traf die Latte und Maxi Beck zwang den Keeper zu einer weiteren guten Parade.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der 89. Minute gab es sogar den 2:1 Anschlusstreffer, der vom Schiedsrichtergespann allerdings berechtigterweise zurückgenommen wurde.