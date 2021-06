FSV testet gegen den VfB Stuttgart

Fußballfans aus Hohenlohe und Umgebung können sich auf ein Testspiel mit hochklassiger Beteiligung freuen: Am Dienstag, 6. Juli, empfängt der württembergische Verbandsligist FSV Hollenbach den Bundesligisten VfB Stuttgart. Anstoß in der „Jako-Arena in Hollenbach ist um 18 Uhr, das Sportgelände öffnet ab 16 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Für den VfB Stuttgart ist es das erste Testspiel unter Wettkampfbedingungen in Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2021/22. Die Hollenbacher trainieren bereits seit Mitte Juni und unterlagen am vergangenen Sonntag dem Drittligisten FC Würzburger Kickers knapp mit 0:1 (wir berichteten).

Pellegrino Matarazzo und Philipp Förster kommen nach Hollenbach. © dpa

Für das Freundschaftsspiel FSV – VfB gehen 750 Tickets in den freien Verkauf. Erhältlich sind die Karten ab Montag, 28. Juni, solange der Vorrat reicht im „Jako Teamshop 89“ Künzelsau (Heilig-Kreuz-Straße 10, 74653 Künzelsau) sowie im Outlet Hohenlohe (Süßwiesenstraße 20, 74549 Wolpertshausen).

Keine Tageskasse

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro für Jugendliche. Kinder bis zum Alter vonzwölf Jahren erhalten kostenlose Kinderfreikarten. Es wird keine Tageskasse geben.

AdUnit urban-intext2

Der Zutritt ist nur mit Karten aus dem Vorverkauf möglich. Die Anzahl von 750 Tickets geht aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hervor. Alle Besucher müssen sich vor Ort an die gut sichtbar aushängenden Hygieneregeln halten.