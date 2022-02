FSV schwerer ausrechenbar

Für den FSV Hollenbach steht am Samstag um 15 Uhr das einzige Derby der Rückrunde an. Zu Gast ist der Verbandsliga-Zweite beim Tabellen-15. TSV Crailsheim. Während die Hollenbacher mit einem mühevollen 2:0-Sieg gegen den VfB Neckarrems in die Rückrunde starteten, verlor Crailsheim gegen den SV Fellbach mit 1:2. Damit bleibt der TSV in den Abstiegsrängen.

„Wir müssen uns nochmal steigern“, sagt Stefan Roth, Co-Trainer des FSV. „Crailsheim wird es uns nicht so einfach machen.“ Die in der Offensive harmlosen Neckarremser brachten den FSV nie in Verlegenheit. Da haben die Crailsheimer deutlich mehr Potenzial – gerade im Spiel nach vorne. Doch mit 14 Gegentoren in 20 Spielen stellen die Hollenbacher die beste Abwehr der Liga. Das war auch ein positiver Punkt, den Kleinschrodt gegen Neckarrems wahrgenommen hatte. Die Defensiv stand gewohnt sicher. Vor allem Manuel Hofmann und Florian Ruck strahlten viel Ruhe aus. „Wir haben es gegen den Ball gut gemacht und nichts zugelassen. Das ist das Grundkapital“, lobte dann auch Kleinschrodt.

Nach der Partie hatte er sein Team wegen der höchstens durchschnittlichen spielerischen Leistung noch kritisiert. „Mir war es insgesamt einfach zu wenig. Ich will, dass wir selbstbewusst spielen. Aber auch solche Spiele muss man erstmal gewinnen.“ Positiv sah Manager Karl-Heinz Sprügel, dass Lorenz Minder seine starke Form der Vorbereitung bestätigte und auch weiter Torgefahr beweist. Mehr als in der Vorrunde oder der vergangenen Saison. Dies liegt auch daran, dass er nun zentraler spielt. „Das liegt mir mehr“, sagt er selbst. Dies macht den FSV noch schwerer ausrechenbar.

Anderer Stürmertyp

Auch weil mit Julian Wild noch ein anderer Stürmertyp mit von der Partie ist. So lobte der Trainer auch die Kaltschnäuzigkeit. Denn die wenigen Chancen die sich das Team herausspielte, wurden genutzt. „Das war der nächste positive Punkt“, sagt Kleinschrodt.

Nun wartet erneut eine Aufgabe auf den FSV, in dem er auf dem Papier in der Favoritenrolle ist. „Aber es ist ein Derby, da kann alles passieren“, sagt Kleinschrodt.“ Wegen der Tabellensituation spüren die auch langsam den Druck. Aber wir kennen sie ja, das ist eine robuste Truppe. Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Vor allem da wohl auch in Crailsheim auf Kunstrasen gespielt wird. Ein Untergrund, mit dem die Hollenbacher zwar immer besser zurecht kommen, aber eher ungeliebt ist. „Die sind ähnlich wie Neckarrems“, sagt Kleinschrodt. „Aber sie haben mehr individuelle Klasse und sind gerade nach vorne gefährlich, darauf müssen wir uns einstellen.“ Aber die Crailsheimer sind dagegen in ihrer Defensive verwundbar. Schon 43 Gegentore musste das Team hinnehmen.

Personell wird sich bei den Hollenbachern nur wenig ändern. Boris Nzuzi und Jonas Limbach werden weiter fehlen. Robin Dörner wird wieder zum Kader stoßen. Auch bei Samuel Schmitt sieht es danach aus, als ob er mit nach Crailsheim fahren könnte. „Die Jungs wollen ja alle, das ist positiv“, sagt Kleinschrodt. Und diesen Willen möchte er in Crailsheim von seinem Team sehen.