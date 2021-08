FSV mit ganz breiter Brust

Der Einzug ins Viertelfinale des WFV-Pokals durch ein 2:0 gegen den Oberligisten FC Ravensburg (wir berichteten) macht dem FSV Hollenbach Mut für die nächsten Aufgaben. „Aufgrund der zweiten Hälfte war es verdient“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. Er hob in einer insgesamt guten Mannschaft besonders Torschütze Lorenz Minder und Noah Krieger heraus „Lorenz Minder und Noah Krieger haben mir auf den Außenbahnen sehr gut gefallen. Und auch unser Youngster Felix Limbach hat seine Sache sehr gut gemacht.“ Er war für Kapitän Christoph Rohmer, der wegen des harten Programms ebenso geschont wurde wie Samuel Schmitt, ins zentrale Mittelfeld gerückt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am morgigen Samstag, 21. August, steht nun bereits die nächste Verbandsliga-Aufgabe an. Der FSV spielt um 15.30 Uhr beim 1. FC Heiningen. Die Hollenbacher sind zusammen mit dem SSV Ehingen-Süd eines von nur zwei Teams, die die ersten drei Spiele schadlos überstanden haben. Die Gastgeber starteten hingegen mit zwei Niederlagen und einem Sieg in die Runde. Gegen Hollenbach konnte der 1. FC bisher aber noch nicht gewinnen. Ein Unentschieden gelang den Gastgebern bisher, ansonsten war Heiningen ein gutes Pflaster für den FSV.

Zwei Mal gewann das Team von Martin Kleinschrodt dort mit 3:1. Ein Ergebnis, mit dem die Verantwortlichen auch dieses Jahr leben könnten – obwohlman den ersten Gegentreffer kassiert hätte. Denn bisher steht hinten noch die Hollenbacher Null. Das freut Kleinschrodt auch ungemein.

„Das ist kein schwacher Gegner“, sagt Sprügel. „Aber wir wollen dort etwas mitnehmen. Wenn wir die Form vom Mittwoch bestätigen können, ist dies auch möglich.“ Allerdings wird voraussichtlich Abwehrspieler Philipp Volkert fehlen, der zuletzt gute Leistungen zeigte. Gegen Ravensburg musste er verletzt vom Platz. Auch Boris Nzuzi war in dieser Woche angeschlagen und pausierte. „Mal sehen, wer fit ist“, sagt Sprügel. Bisher konnte er sich aber auf seine Mannschaft verlassen. Egal, wer auf dem Platz stand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2