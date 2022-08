FSV kommt zweimal zurück

FV Hollenbach – Sport-Union Neckarsulm 2:2

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Schülke, Hahn (75. Volkert), Kleinschrodt, Scherer, J. Limbach, Rohmer (53. Kurz), Uhl, Krieger (69. Dörner), Schmelzle (69. Hofmann).

Neckarsulm: Berisha, Selz, Klotz, Lushtaku (81. Demir), Gebert, Müller (70. Mägerle), Gotovac, Fischer, Neupert, Marmullaku (75. Pöhler), Pander (90.+1 Godwin).

Tore: 0:1 (25.) Lushtaku, 1:1 (30.) Krieger, 1:2 (35.) Marmullaku, 2:2 (89.) Hofmann.–- Schiedsrichter: Karoline Wacker (Großerlach). – Zuschauer: 600.

Der FSV Hollenbach bleibt auch im dritten Spiel der noch jungen Oberliga-Saison ungeschlagen. Allerdings sahen die etwa 600 Zuschauer in der „Jako-Arena“ dieses Mal keinen Sieg – so wie am vergangenen Samstag – sondern ein Unentschieden. Im Nachbarschaftsduell gegen die Sport-Union Neckarsulm gab es ein 2:2, das sich aber ein wenig anfühlt wie ein Sieg.

Denn: Zweimal egalisierten die Hohenloher einen Rückstand. Aufgrund der Überlegenheit im zweiten Abschnitt sowie der Chancen-Vielzahl wäre ein „Dreier“ sicher eher verdient für Hollenbach gewesen und nicht für den Gegner. Hahn (58.), Kurz (70.) und Scherer (86.) hatten prima Einschussmöglichkeiten. Bei Hahns Heber kratze SU-Verteidiger Marius Klotz den Ball mit letztem Einsatz noch von der Torlinie.

Fifa-Schiedsrichterin

Und deshalb blieb die Spannung bis zum Schlusspfiff der Fifa-Schiedsrichterin Wacker hoch. Es war schließlich der eingewechselte Routinier Manuel Hofmann, der nach einer Ecke per Kopf den mehr als verdienten Ausgleich besorgte.

Bis zum 0:1 waren die Hollenbacher auch im ersten Abschnitt überlegen. Lushtaku lief dann aber am Strafraum quer und donnerte den Ball zur Gäste-Führung in die Maschen. Hörner war noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr um den Pfosten lenken. Vor dem 1:1 durch Kriegers Direktabnahme im Strafraum hatte Kleinschrodt mit Köpfchen fein abgelegt.

Doch ein „Doppelfehler“ führte zum 2:1 für Neckarsulm. Die Rückgabe von Rohmer zu Torhüter Hörner war schon recht kurz, doch dazu rutsche der FSV-Keeper noch aus, so dass Marmullaku ins leere Tor schießen durfte.

Insgesamt zeigte der FSV erneut eine sehr engagierte Leistung, ließ allerdings mehrmals die Präzession im letzten Spieldrittel vermissen. Doch vom Oberliga-Aufsteiger kann man nicht alles auf einmal erwarten.

Am kommenden Sonntag geht es schon weiter. Da spielt der FSV Hollenbach beim Offenburger FV.