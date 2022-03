FSV Hollenbach wird der Favoritenrolle erneut gerecht

Der FSV Hollenbach wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Auswärtsspiel an der Schweizer Grenze bei den abstiegsgefährdeten Lörrachern mit 4:1. Somit setzt sich die Mannschaft von Tobias Ippendorf in der Spitzengruppe der Oberliga Baden-Württemberg fest.

In den ersten acht Minuten hatte Hollenbach bereits sechs Abschlüsse zu verzeichnen. Allerdings sprang daraus nichts Zählbares heraus. Hannes Braun versenkte die Kugel schließlich mit einem trockenen Flachschuss nach Vorarbeit von Rico Hofmann zum längst fälligen 1:0 (11.). Hollenbach wirkte im Anschluss nicht mehr so ballsicher und ließ drei Konterchancen zu. Eine davon nutzte Jonah Trefzer in der 22. Minute zum Ausgleich. Der FSV war zwar weiterhin feldüberlegen, doch nicht mehr so zielstrebig wie in der Anfangsphase. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die zweite Hälfte begann wieder mit viel Ballbesitz der Hollenbacher. Die erste nennenswerte Torchance hatte aber die Heimmannschaft. Felix Pauels hielt einen Kopfball nach einer Freistoßflanke sehenswert. Nathanael Hartmann ließ seine Farben nach tollem Zuspiel von Paul Meinczinger in der 59. Minute jubeln und verwandelte sicher zum erlösenden 2:1 für Hollenbach. Marvin Heinzl beseitigte mit seinen Toren (71./73.) die letzten Zweifel am Sieg der Gäste. Goldrichtig stand er jeweils nach einem Freistoß von Maxi Beck und einem Schuss von Stefan Petrovski, die der gegnerische Torhüter nicht festhielt. In der Schlussviertelstunde gab es weitere hochkarätige Chancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. So traf Paul Kürschner mit seinem Kopfball nur die Latte. Es blieb beim 4:1.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der FSV Hollenbach liegt nun auf Platz vier. Die Offensivabteilung der Mannschaft von Tobias Ippendorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 56 Mal zu. Die bisherige Spielzeit der Hohenloher ist weiter von Erfolg gekrönt.

Der FSV empfängt am Sonntag den SV Sandhausen.