FSV Hollenbach überrascht weiter

FSV Hollenbach - Bahlinger SC 6:3

Der FSV Hollenbach bleibt auch im zweiten Saisonspiel der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg ungeschlagen und gewann verdient mit 6:3 gegen den Bahlinger SC. Im Vorfeld war der BSC als klarer Favorit gehandelt worden, doch der FSV Hollenbach wusste zu überraschen. Der FSV Hollenbach befindet sich nun mit vier Punkten aus zwei Spielen in der Tabelle auf Platz sechs. Ein toller Saisonstart in der Oberliga, mit dem man nicht rechnen konnte. Trainer Tobias Ippendorf sagt hierzu: „Es ist ein tolles Gefühl, auf die Ergebnisse und den derzeitigen Tabellenstand zu blicken. Die Jungs haben sich das verdient und erarbeitet. Jedoch gibt es noch sehr, sehr viel, was wir verbessern können und müssen.“ tip