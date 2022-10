Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball FSV Hollenbach: Niederlage kurz vor Schluss

Der FSV Hollenbach hat in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg am Freitagabend nach zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Hohenloher verloren nach anfänglich gutem Spiel beim ehemaligen Regionalligisten FC Nöttingen mit 1:2.