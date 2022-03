FSV Hollenbach feiert Kantersieg

In der U 19-Oberliga schlug der FSV Hollenbach die SG Heidelberg/Kirchheim mit 8:0.

Man hatte ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, so trennten die beiden Teams gerade mal sechs Punkte in der Tabelle. Tobias Ippendorf und sein Trainerteam durften aber mit Freude feststellen, dass der FSV an diesem Tag mindestens eine Klasse besser war.

Hellwach

Von Beginn an waren die Hollenbacher hellwach, präsent in den Zweikämpfen und torhungrig. Bereits nach einer Minute köpfte Paul Meinczinger an die Latte. Das Torfestival eröffnete Rico Hofmann in der siebten Minute. Marvin Heinzl und Nathanael Hartmann legten nach, so dass es bereits nach 17 Minuten 3:0 stand. Anschließend löste sich der Gast für etwa zehn Minuten aus der Umklammerung und kam selbst zu zwei nennenswerten Torchancen, doch Luis Rohn war jeweils zur Stelle. Den Schlusspunkt vor dem Halbzeitpfiff setzte Marvin Heinzl, als er einen verlorengegangenen Ball zurückeroberte und anschließend vor dem gegnerischen Torhüter cool blieb. So ging es mit 4:0 in die Pause.

Agiler Auftritt

Hollenbach wirkte auch in der zweiten Hälfte sehr agil und in der Defensive hellwach. Zudem spielten sie weiter munter auf das Tor der SG. Marvin Heinzl erzielte in der 55. Minute seinen dritten Treffer. Maxi Beck erhöhte nach einem kurz ausgeführten Eckball in der 62. Minute auf 6:0. Und damit noch nicht genug. Rico Hofmann setzte das 7:0 und 8:0 nochmal oben drauf und steht nun bei insgesamt zwölf Saisontoren. Selbst nach dem 8:0 hatte Hollenbach noch weitere Torchancen, es blieb aber beim Ergebnis.

Trainer Tobias Ippendorf: „Ich bin selbstverständlich sehr glücklich über das Ergebnis, aber auch über die Art und Weise. Zudem bin ich sehr froh, dass wir endlich mal wieder zu Null gespielt haben. Die Jungs waren heute in allen Belangen überlegen und haben das einfach toll gemacht. Diese Leistung wollen wir nun auch im Auswärtsspiel in Lörrach bestätigen. Wir wissen, dass wir dort der Favorit sind. Das werden wir annehmen.“