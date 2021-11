FSV Hollenbach etwas im Glück

FSV Hollenbach – SV Fellbach 1:0

Hollenbach: Hörner, Volkert (87. Henning), Schülke, Hahn, Minder (67. Felix Limbach), Kleinschrodt, Scherer (83. Krieger), Schmitt, Hofmann, Rohmer, Uhl.

Philipp Volkert (links) gelingt das Tor des Tagers. © Schmerbeck

Fellbach: Haug, Braun, Miller (64. Zimmermann), Jelic (71. Binner), Sessa Domic, Parharidis, Jäkel (84. Koroll), Baez Ayala, Müller, Ferati.

Tor: 1:0 (27.) Philipp Volkert. – Schiedsrichter: Andreas Rinderknecht. – Zuschauer: 51.

Saison-Halbzeit in der Verbandsliga. Und nach den ersten 19 Spielen steht der FSV Hollenbach auf Rang zwei – punktgleich mit dem Überraschungs-Tabellenführer FC Holzhausen. Das 1:0 gegen den SV Fellbach war der 13. Saisonsieg des FSV in dieser Saison. Zumindest sind nun 50 Prozent der Spiele absolviert und die Saison kann demnach gewertet werden.

„Es war ein Arbeitssieg“, sagte Hollenbachs Trainer Martín Kleinschrodt. Fellbach versteckte sich nicht und war schon in der ersten Hälfte das etwas bessere Team. Eine Großchance hatten die Gäste nach einem Eckball. Doch der Abschluss war etwas zu hoch angesetzt. Nur langsam kamen die Hollenbacher besser ins Spiel und übernahmen die Initiative. In der 25. Minute zeichnete sich der starke Fellbacher Torhüter Manuel Haug bei einem Schuss von Matthias Hahn aus 16 Metern zum ersten Mal aus und er war dann auch wenige Augenblicke später beim Kopfball von Marius Uhl wachsam. Die Gastgeber machten nun Druck. Und die Führung lag in der Luft und fiel auch. Hahn flankte in der 27. Minute und Philipp Volkert erzielte per Kopf das 1:0. Kurz darauf hatte Volkert noch das 2:0 auf dem Kopf, doch dieses Mal parierte erneut Haug.

Spielerisch ohne Linie

Nach der Pause sahen die wenigen zuschauer eine zerfahrene Partie, in der die Hollenbacher ihre spielerische Linie überhaupt nicht mehr fanden. Fellbach hinterließ weiterhin den stärkeren Eindruck. Allerdings ließen die Gastgeber „hinten“ nur wenig zu.

Die Hollenbacher wurden erst in der 74. Minute zum ersten Mal nach der Pause wirklich gefährlich. doch der abgefälschte Schuss von Samuel Schmitt ging am Tor vorbei. Di e Fellbacher spielten dann zum Glück für den FSV einen Konter (78.) zu schlecht aus und in der 80. Minute landete ein abgefälschter Schuss am Pfosten. Damit blieb es beim knappen 1:0-Erfolg.

„Durch die Witterung war es auf Rasen ein Kampfspiel“, sagte Fellbachs Trainer Ioannis Tsapakidis, der einst gemeinsam mit Kleinschrodt in Crailsheim gekickt hat. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und den Tabellendritten lange geärgert. Aber die Verhältnisse, nachdem es zeitweise sehr dunkel war, waren grenzwertig.“

Diese und vor allem die Corona-Regeln schreckten auch die Zuschauer ab, für die 2G+. Laut offizieller Angabe waren gerade einmal 51 gekommen. „Ich hoffe nicht, dass die Saison abgebrochen wird“, sagt Kleinschrodt. In diesem Jahr stehen eigentlich noch die ersten beiden Rückrundenspiele auf dem Programm.