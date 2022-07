Die Tests sind beim FSV Hollenbach beendet. Am Samstag steht für die Hohenloher nun das erste Pflichtspiel nach der Rückkehr in die Oberliga Baden-Württemberg an. In der ersten Runde des WFV-Pokals geht es zum Bezirksligisten SG Schorndorf.

Ordentliche Vorbereitung

Die Vorbereitung der Hollenbacher ist insgesamt ganz ordentlich verlaufen. In Testspielen gegen teils hochkarätige

...