Freiburger Vorbereitung lief nach Plan

Vorbereitung: Die Vorbereitung lief für die Mannschaft von Christian Strich bislang nach Plan. Es gibt keine lange verletzten Spieler, deshalb hat die Mannschaft, nachdem EM-Fahrer Christian Günter etwas später ins Trainingslager hinzugekommen ist, nahezu komplett durch die Vorbereitung gehen. Nur Verteidiger Keven Schlotterbeck verpasste einige Einheiten wegen seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Schlotterbeck wurde in der Vergangenheit immer mal wieder mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart oder Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Zuletzt tauchten gar neue Wechselgerüchte zu RB Leipzig auf. Dementsprechend betont der U21-Europameister kürzlich in einem Radio-Interview: „Ich schließe nichts aus. Ich muss einfach schauen was jetzt der nächste Schritt für mich ist.“

In den Testspielen, vor allem gegen Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen zum Abschluss des Trainingslagers (0:0) zeigten die Breisgauer gute Leistungen. Beim Doppeltest gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg eine Woche vor dem Pokalspiel in Würzburger (Sonntag, 18.30 Uhr) gab es einen Sieg und eine Niederlage. Veränderungen gab es allerdings auf der Torwartposition: Der in der vergangenen Saison aus Mainz geliehene Florian Müller wechselte für rund 5 Millionen Euro zum VfB Stuttgart. Mark Flekken will nach seiner Verletzung in der kommenden Saison wieder angreifen und ist auf dem besten Weg zur Nummer eins. Er bildet zusammen mit Benjamin Uphoff und dem 19-jährigen Talent Noah Atubolu das Torwart-Trio. pati