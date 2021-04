Frauenteam nun mit Trainer-Trio

Frauenfußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers hat sich nach einer enttäuschenden Hinrunde von seinem zweifachen Aufstiegstrainer Gernot Haubenthal und den Co-Trainerinnen Daniela Götz und Anna Fries getrennt.

Unter Haubenthals Regie stiegen die Heuchelhoferinnen von 2018 bis 2020 von der Bayernliga bis in die 2. Bundesliga auf. 2014 begründete er auch das Nachwuchsförderzentrum für Fußball-Juniorinnen an der Universität Würzburg mit. „Das Team und der Verein verdanken ihm viel“, sagt FWK-Frauen-Vorständin Gudrun Reinders.

Im Unterhaus des deutschen Frauenfußballs endete die Erfolgsära allerdings. Nach der Hälfte der Saison steht der FWK als Liganeuling, nach nur einem Sieg, mit vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bis Saisonende übernimmt ein neues Trainer-Trio um Eugen Ungefuch, der zuvor für die zweite Mannschaft und die Juniorinnen im Verein zuständig war. Unterstützt wird der frühere Kickers-Jugendspieler dabei von Maximilian Schnorr-Reinders, der zuletzt die U17-Juniorinnen des FWK trainiert hat, und Ex-Fußballprofi Markus Lützler. Der 47-Jährige, der einst in der 2. Bundesliga für den 1.FC Saarbrücken, 1.FC Nürnberg und Wacker Burghausen auflief, arbeitet seit Jahren als Teambetreuer der Spielergewerkschaft „Vereinigung der Vertragsfußballspieler“.

„Kompetenzteam“

„Dieses Kompetenzteam hat vom Vorstand den klaren Auftrag erhalten, mit den Kickers-Frauen einen engagierten Anlauf zu nehmen“, heißt es von Vereinsseiten. Es gehe darum, das jetzige Team bestmöglich zu fördern und die besten Bedingungen zu bieten – auch mit Blick auf die nächste Saison, erklärt Vorstand Heinz Reinders: „Wir haben einen sehr jungen Kader, die Spielerinnen lernen jetzt das Leistungsniveau in der 2. Bundesliga kennen und bewähren sich als Team wirklich außerordentlich gut.“ Der Mannschaft droht aktuell der direkte Wiederabstieg in die Regionalliga.

Am morgigen Sonntag, 25. April, kommt es bei der Premiere des neuen Trainer-Trios zum Kellerduell mit dem Tabellenschlusslicht 1.FFC Niederkirchen. Diese Partie beginnt um 14 Uhr im Sportparki-Heuchelhof.

In der Süd-Staffel der 2. Frauen-Bundesliga, in der in dieser Saison neun Teams antreten, können am Ende bis zu vier Klubs absteigen.

