Findet Grünsfeld mal wieder das Tor?

So schnell kann es gehen – nach fünf Pleiten in Folge rutschte der FV Reichenbuch auf den letzten Tabellenrang. Am Mittwochabend gelang die Wende: Beim Aufsteiger VfK Diedesheim reichte ein knapper 2:1-Auswärtssieg, um die Abstiegsplätze zu verlassen und auf Platz 13 zu klettern. Dafür muss sich jetzt Diedesheim zumindest eine Woche lang mit der „roten Laterne“ abfinden. Auch an der Tabellenspitze ist noch längst keine Vorentscheidung gefallen, auch wenn der FV Mosbach und der FV Lauda deutlich führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim FC Grünsfeld unternimmt der VfR Uissigheim den Versuch, nach drei Direktvergleichen ohne eigenen Treffer endlich mal wieder ein Tor zu erzielen. Nach zwei verlorenen Punktspielen vor zwei Jahren blieb es in der Aufstiegsrunde Ende April 2022 auf heimischen Gelände bei einem torlosen Remis. Nach dem glänzenden Saisonstart ist der FC Grünsfeld auf Platz vier in einer Verfolgerrolle, während der VfR im Mittelfeld rangiert und unbedingt den Abstand nach unten vergrößern will.

Schnell wieder Platz 17 verlassen will der VfK Diedesheim. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die SpVgg. Neckarelz nicht. Die Gäste haben nur einmal in den letzten sieben Punktspielen verloren; beim Gastgeber ist es eher eine „verflixte“ Sieben, denn bis auf den Sieg über den SV Nassig gab nur Pleiten.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Landesliga Odenwald: Eine Paarung sticht ganz besonders ins Auge Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Schon jetzt ist es nur noch ein Zweikampf um den Titel Mehr erfahren Kreisklasse B Tauberbischofsheim Bei Anadolu hofft man auf den Umschwung Mehr erfahren

Der 1. FC Umpfertal erwartet den TSV Höpfingen – eine Partie, die so offen erscheint wie die letzten Auftritte beider Mannschaften, die jeweils ein Remis holten. Der TSV ist allerdings noch ein Spiel im Rückstand, muss aber unbedingt in der Offensive zulegen. Sieben Tore in neun Spielen ist eine zu magere Ausbeute.

Das Sprichwort „aller guten Dinge sind drei“ träfe auf den FV Reichenbuch zu, wenn er sein Heimspiel gegen den TSV Rosenberg gewinnt. Denn in diesem Jahr gelangen mit einem 3:2 und 4:2 bereits zwei Dreier. Die Gäste könnten eine verbesserte Auswärtsbilanz gebrauchen, denn nur drei von dreizehn Punkten wurden auswärts geholt.

Gestärkt durch den glatten 3:0-Heimsieg über den TSV Rosenberg fühlt der TSV Mudau jetzt dem Tabellenzweiten FV Lauda auf den Zahn. Zu verlieren hat der Aufsteiger wenig, doch muss sich zeigen, ob die Partie am Mittwochabend viel Kraft gekostet hat. Die Gäste sind favorisiert, aber erfahren genug, um sich nicht unter Druck setzen zu lassen.

In der Begegnung des SV Königshofen gegen den TSV Oberwittstadt treffen zwei Verlierer des letzten Spieltags aufeinander, die beide mit einer Fünf-Tore-Differenz gegen Aufstiegsaspiranten den Kürzeren zogen. Martin Michelbach sah für den SV „einen gebrauchten Tag.“ Lauda sei in allen Belangen überlegen gewesen und habe verdient gewonnen: „Wir werden uns deutlich steigern müssen, um die Aufgabe Oberwittstadt erfolgreich lösen zu können. Grundvoraussetzung hierfür ist wieder eine deutliche Stabilität der Defensive.“ Während die Schlappe des SV eine Serie von vier Siegen in Folge beendete, sind die Gäste nach drei Niederlagen in Folge dringend auf Punkte angewiesen, um nicht weiter Richtung Tabellenkeller zu rutschen. In der Aufstiegsrunde Ende Mai blieben beim 2:0-Erfolg die Punkte in Königshofen.

Auch wenn alle Fakten für einen Heimsieg des FV Mosbach gegen den FC Schloßau sprechen: Der neunte Sieg in Folge muss erst einmal „eingetütet“ werden. Die Gäste schienen mit zwei Erfolgen auf dem richtigen Weg zu sein, doch zuletzt wurde aus drei Partien nur ein Punkt geholt.

Gut in Schwung ist der SV Nassig gekommen. SV-Trainer Szymon Piechowiak nennt im Interview die Gründe für die verbesserte Form. Jetzt reist der SV Neunkirchen an, der die drei letzten Punktspiele gegen Nassig für sich entscheiden konnte. Am Mittwochabend führte Neunkirchen beim 1. FC Umpfertal mit 2:1-Toren, brachte das Ergebnis aber nicht über die Zeit.