Finale gegen AC Mailand

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim spielen am heutigen Freitag, 20. August, um 20 Uhr im Finale der ersten Qualifikationsrunde um den Einzug in die Playoffs der Women’s Champions League gegen den AC Mailand. Nach dem dominanten Auftritt und dem verdienten Sieg gegen Valur Reykjavik am Dienstag will Chef-Trainer Gabor Gallai mit seinem Team am Freitag auch gegen den Zweitplatzierten der italienischen Liga spielbestimmend sein.

Hoffenheims Chef-Trainer Gabor Gallai äußerst sich über das über Mini-Turnier in Zürich wie folgt: „Wir haben schon das erste Spiel sehr genossen und versuchen auch im Allgemeinen einfach viel mitzunehmen. Es ist schön, dass jetzt noch die Anspannung da ist, weil es am Freitagabend für uns noch um etwas geht. Man merkt schon, dass ein wichtiges Spiel ansteht. Wir haben hier aber einen guten Rahmenplan, in denen es freie Zeiten gibt, wir uns aber auch sehr intensiv auf die anstehende Aufgabe vorbereiten können.“

Die Kraichgauerinnen haben natürlich zwar Respekt vor dem Gegner, aber sicherlich keine Angst. Trainer Gallai: „Hoffenheim gegen Mailand, das ist auf jeden Fall ein Duell mit großen Namen. Die Frauenabteilung des AC gibt es aber erst seit drei Jahren, in dieser Zeit ist der Verein in der ersten Liga immer und den Top-3 gelandet. In der vergangenen Saison hat es dann sogar zum zweiten Platz und damit der Teilnahme an der Champions League-Quali gereicht. Uns erwartet eine Mannschaft mit zwei, drei hochklassigen Spielerinnen wie Vero Boquete oder Valentina Giacinti. Mailand kann sehr variabel spielen, versucht früh Druck zu machen und dann die daraus resultierenden Umschaltsituationen zu nutzen. Entsprechend wird für uns wichtig sein, dass wir uns keine Ballverluste erlauben. Die Italienerinnen spielen sehr geradlinig und für beide Teams wird es der erst zweite internationale Auftritt sein. Unser Ziel wird es sein, die Partie durch viel Ballbesitz zu kontrollieren und Mailand so möglichst wenig vom Spiel zu lassen. Die Dominanz wollen wir dann nutzen, um Torchancen zu kreieren.“

Nach dem Spiel gegen Valur hat Hoffenheim keine neuen Ausfälle zu beklagen. Paulina Krumbiegel und Michaela Specht stehen weiterhin nicht zur Verfügung.

Ausgangslage

Es geht um den Einzug in die Playoffs, die zweite Qualifikationsrunde und damit den letzten Schritt vor der Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League. Bei einer Niederlage gegen den AC Mailand würde das internationale Abenteuer der TSG in Zürich enden, bei einem Sieg würde es für das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai am 31. August/1. September und 8./9. September um die Teilnahme an der Gruppenphase gehen.

In der zweiten Qualifikationsrunde steigen zu den vier Siegern der Mini-Turniere im sogenannten Liga-Weg auch die Zweitplatzierten der sechs europäischen Top-Ligen ein: Olympique Lyon, Manchester City, VfL Wolfsburg, Rosengård, Slavia Prag und Real Madrid. pik