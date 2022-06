Fernduell um den Ligaverbleib

Die fünf Absteiger aus der Landesliga Odenwald stehen fest. Mit einer guten Leistung kann sich der FV Elztal im letzten Heimspiel gegen den FC Schloßau aus der Landesliga verabschieden: Wertheim (zurückgezogen), Elztal, Hundheim-Steinbach, Waldbrunn und Assamstadt.

Die Partie des SV Wagenschwend gegen den SV Nassig ist im Kampf um den sicheren Klassenerhalt von entscheidender Bedeutung. In der Partie würde dem Gastgeber ein Unentschieden zum direkten Klassenerhalt reichen. 1:1 ging auch das Hinspiel im März in Nassig aus. Wagenschwend bliebe dann auf Platz drei der Abstiegstabelle. Der TSV Rosenberg könnte dann aber mit einem Auswärtssieg in Assamstadt dem SV Nassig den begehrten vierten Rang (erster Nichtabstiegsplatz) wegschnappen und ihn in die Abstiegs-Relegation schicken. Die Gäste wollen nicht auf „Schützenhilfe“ aus Assamstadt bauen und werden deshalb voll auf Sieg spielen. Wegen der besseren Tordifferenz von Rosenberg würde der SV Wagenschwend bei einer Heimniederlage und einem Sieg des TSV Rosenberg noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Nassigs Trainer Szymon Piechowiak rechnet mit einem eher defensiv eingestellten Gastgeber, dem man in Bestbesetzung mit „einer kontrollierten Offensive“ begegnen will. „Wir müssen gewinnen. Immerhin haben wir in den letzten vier Auswärtsspielen 19 Tore geschossen. Ich gehe davon aus, dass Wagenschwend auf Sicherheit spielt, aber mit ihren guten Stürmern auch gewinnen wollen.“ Piechowiak glaubt, dass trotz der weiten Anreise auf dem Sportplatz in Wagenschwend die Vereinsfarben Schwarz-Weiß die Oberhand haben.

Auch wenn der Abstieg besiegelt ist, will sich der TSV Assamstadt im Heimspiel gegen den TSV Rosenberg zum Punktelieferanten abstempeln lassen. Denn den Gastgebern ist die Bedeutung dieses Spiels für die Rosenberger sehr bewusst. Verliert etwa Nassig in Wagenschwend, könnte Rosenberg dank der besseren Tordifferenz sogar eine Punkteteilung in Assamstadt reichen, um dem SV Nassig Platz vier im letzten Moment noch wegzuschnappen. In der Hinserie blieb der TSV Assamstadt in Rosenberg mit 4:3 der Sieger. Dieses Ergebnis möchte Rosenbergs Trainer Daniel Breitinger liebend gern umdrehen (siehe nebenstehendes Kurzinterview). ferö