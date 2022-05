Fernduell um den dritten Platz

„Big Points“ und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse gab es am vergangenen Wochenende für den TSV Buchen II. Beim Sieg gegen Eubigheim traf Stürmer Leon Pindric dreifach. Pindric schoss sich damit auf den ersten Platz in der Torjägerliste. Damit steht Buchen II zwei Spieltage vor Saisonende als zweiter Aufsteiger fest. Ob der TSV II den Sprung auf Rang eins noch schafft bleibt abzuwarten. Ein Sieg im Duell gegen Spitzenreiter SV Leibenstadt ist Pflicht. Ein Punkt reicht dem SVL bereits, um die Meisterschaft klar zu machen.

Im Fernduell um den Relegationsplatz kämpfen der FC Eubigheim im Heimspiel gegen den SV Buch-Brehmen und die SpG Krautheim/Westernhausen II, die auswärts auf Walldürn II trifft. Im Duell zwischen Eubigheim und Buch/Brehmen ist für beide Mannschaften der Sprung auf den Relegationsplatz noch möglich. Allerdings ist ein Sieg für den SV schon Pflicht und gleichzeitig muss man auf einen Ausrutscher von der SpG hoffen. Der zweitletzte Spieltag dieser Saison kann schon Aufschluss über den Ausgang der Saison geben. mgr