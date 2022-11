FCS will Aufwärtstrend fortsetzen

Dass der FC Donebach auch ohne den verletzten Torjäger und Spielertrainer Michael Schnetz gewinnen kann, bewies die Mannschaft am Feiertag beim 3:2-Erfolg gegen die Spvgg. Hainstadt II. Donebach hat seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger, den TSV Mudau II, durch den Sieg auf sechs Punkte ausbauen können. Um weiterhin von der Tabellenspitze grüßen zu können, darf man sich dennoch keinen Fehler erlauben. Gegen den Aufsteiger aus der Kreisklasse B, den TSV Buchen II, soll am Samstag der zehnte Sieg im 13. Spiel folgen.

Der Knoten des FC Schweinberg scheint geplatzt zu sein. Das Team von Frank Michel und Alexander Stang holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Jüngst gab es ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Mudau II. Diese Euphorie will der FC Schweinberg in das Spiel am Sonntag gegen den SV Großeicholzheim mitnehmen und den Aufwärtstrend fortsetzen.

Aufwärts geht es auch beim FC Hettingen. Der Absteiger ist mittlerweile Zwölfter und hat am Sonntag den Absteiger, die SpG Leibenstadt/Sennfeld II zu Gast. Die Spielgemeinschaft steht schon jetzt unter Zugzwang.

Der TSV Mudau II mussten in den zurückliegenden drei Spielen Federn lassen. Die Landesligareserve holte aus diesen Partien nur zwei Punkte. Zuletzt reichte es gegen den FC Schweinberg nur zu einem 1:1-Unentschieden. Gegen den TSV Höpfingen II ist Mudau II jetzt zum Siegen verdammt, um Donebach nicht schon vor der Winterpause davonziehen zu lassen.

In den vergangenen beiden Duellen zwischen der SpG Erftal und dem SV Seckach gab es keinen Sieger, die Spiele endeten unentschieden. Kann sich eine der beiden Mannschaften jetzt durchsetzen?

Die Spvgg. Hainstadt II ist auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aber nur ein Punkt. Ob es der Kreisligareserve gegen den FC Bödigheim gelingt, zu punkten, ist fraglich.

Bei der SpG Sindolsheim/Rosenberg II läuft es noch nicht so richtig in dieser Saison. Die Spielgemeinschaft, die vor Rundenbeginn als einer der Titelfavoriten gehandelt wurde, steht nur einen Rang vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Am Sonntag geht es für Sindolsheim/Rosenberg II gegen den abstiegsgefährdeten SV Hettigenbeuern.

Aufwärts geht es derzeit bei der SpG Oberwittstadt II/Ballenberg, die zwei ihrer drei vergangenen Begegnungen gewonnen hat. Am Sonntag ist die Spielgemeinschaft gegen die SpG Adelsheim/Oberkessach gefordert.