FCE dominiert klar

FC Wertheim Eichel – SpG Steinsfurt/Untergimpern 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eichel: Sendelbach, Ulsamer, Hemmerich, Friedlein (34. Pranjic)), Maier (34. Ballweg), Budde, Lutz (55. Stark), Reiner, Deubert, Häfner (34. Scherer), Sämann.

Tore: 1:0 Julia Hemmerich (28. Elfmeter), 2:0 Jule Kaiser (31./Eigentor), 3:0 Julia Hemmerich (55.). – Schiedsrichter: Tim Winkler (Uissigheim).

Mehr zum Thema Fußball Deutlicher Formanstieg Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Reicholzheim und Assamstadt weiter auf Kurs Mehr erfahren

Von Beginn an übernahmen die Eichler Fußballerinnen die Regie und ließen keinen Zweifel daran, dass die drei Punkte in Eichel bleiben werden. Neben der läuferischen Bereitschaft und dem sehr guten Zweikampfverhalten, zeigte das Heimteam auch endlich ihre spielerische Fähigkeit. Dem Gegner blieb so über die gesamte Spielzeit in den meisten Situationen das Nachsehen. Auf das Tor von Viki Sendelbach kam im gesamten Spiel kein einziger gefährliche Ball, auch diese Tatsache unterstreicht die Überlegenheit des Eichler Teams.

Mit dem Aufwärtstrend, den die Eichler Fußballfrauen in den letzten beiden Spielen zeigten, kann das Trainerteam sehr zufrieden sein und den Fokus neun auf die Feinabstimmung legen. In diesem Jahr steht allerdings kein Heimspiel mehr an, so dass sich die Eichler Frauen ihrem Heimpuplikum erst wieder am 12. März (gegen die SG Hettingen/Reisenbach) präsentieren können. wp